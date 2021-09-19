Ростуризм определит, каким инструкторам и гидам можно доверить туристов

Ростуризм разместил на портале regulation.gov.ru сразу несколько проектов нормативных актов. Они необходимы для реализации федерального закона об обязательной аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, который вступит в силу с 1 июля 2022 года.

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В этих документах (находятся на стадии обсуждения) определяется порядок ведения реестра инструкторов-проводников и реестра организаций, которые будут проводить их аттестацию. Утверждается форма нагрудной идентификационной карточки, размер платы за выдачу аттестата. Правила проведения аттестации. Кроме того, создается реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков и определяются требования, которым они должны отвечать.

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Судя по всему, сроки подготовки этих документов поджимают: в одном из них корреспондент TourDom.ru обнаружил опечатку, свидетельствующую о заимствовании формулировок из нормативного акта, посвященного реестру турагентств. Но эксперты считают, что в ближайшее время все тексты отшлифуют и подготовят к утверждению в правительстве.

«Федеральный закон постепенно обрастает необходимыми подзаконными нормативными актами. Это все обеспечивающие документы, которые позволят впоследствии реализовать задачи федерального закона по введению обязательной аттестации, которая будет проводиться в регионах специально созданными аттестационными комиссиями. В них должны входить не только представители органов власти, но и объединения экскурсоводов, других общественных организаций и профессионалов этой сферы», – комментирует бизнес-омбудсмен, учредитель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

Сейчас также принимаются поправки к административному кодексу, вносятся дополнительные пункты в статью 14.51 – в них прописывается ответственность за работу инструкторов-проводников, гидов-переводчиков, экскурсоводов. Есть небольшой нюанс: закон вступает в силу с 1 июля 2022 года, а санкции за его нарушение наступают в 2024 году. Таким образом, у рынка достаточно большой промежуток времени для адаптации к новым требованиям. Но тем не менее аттестация обязательна уже со следующего года.

«Кроме административных штрафов существует еще масса ограничительных способов. Например, неаттестованных экскурсоводов просто не будут брать на работу или пускать в музей с группой. Ну и потом административная статья с 1 января 2024 года, а процедура аттестации начнется только во втором полугодии 2022 года. Это нормальный срок», – поясняет эксперт.

После неоднократных трагических случаев с туристами споры о необходимости их аттестации и принятии соответствующего федерального закона сходят на нет.

Остаются вопросы прикладного характера. Один из них касается экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков: нужно ли им проходить аттестацию в каждом регионе, где пролегает туристический маршрут? По словам Георгия Мохова, необязательно. Это можно сделать в своем регионе, но в аттестационной комиссии должны присутствовать как минимум по одному представителю каждого субъекта, через который пролегает маршрут.