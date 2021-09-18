Сколько стоит встретить Новый 2022 год в Калининграде

Встретить Новый год по-европейски, не выезжая за пределы страны, можно, отправившись на праздники в Калининград. Сказочная атмосфера города, высокий уровень сервиса и прекрасные виды заставят поверить, что вы находитесь где-то в Европе. При этом стоимость путевки обойдется вам дешевле. Куда отправиться в новогоднее путешествие в Калининграде и во сколько обойдется такой тур, читайте в материале “Рамблера”.

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Санатории и дома отдыха

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Если вы планируете встретить Новый год в спокойной обстановке, выбирайте пансионаты в Калининградской области. Удивительная красота зимней природы наверняка придется вам по вкусу. В санаториях и домах отдыха для гостей 31 декабря организовывают банкет, часто приглашают музыкантов, устраивают всевозможные конкурсы. Кроме того, постояльцы имеют возможность побыть на свежем воздухе, организовав, например, барбекю. А наутро можно покататься на санках или лыжах, сходить в бассейн или расслабиться в руках массажиста.

Особым спросом пользуются в Калининградской области пансионаты и санатории “Волна”, “Лазурь”, “Олимп” и другие.

Стоимость проживания в праздничные дни варьируется от 1500 до 4000 рублей в сутки. Но пакетные предложения обойдутся дешевле: с 31 декабря по 2 января стоимость новогоднего тура с включенными поздними завтраками ужинами, банкетом и мероприятиями будет стоить около 10 500 рублей с человека с размещением в стандартном номере.

Не забудьте прибавить к этой сумме стоимость билетов на самолет или поезд.

Предложения турфирм

Туристические фирмы предлагают множество вариантов для празднования Нового года в Калининграде. Можно приобрести путевку от 2-3 дней до недели. Цена вопроса зависит от статуса отеля, в котором планируете остановиться и от разнообразия развлекательных программ, а также от меню новогоднего банкета. В среднем стоимость путевки составляет 10 000-25 000 рублей с человека.

Иногда стоимость самого праздника оплачивается отдельно: это удобно, если вы не планируете оставаться на банкет в отеле, а предпочитаете встретить Новый год, например, на Площади победы или забронировать столик в ресторане. В среднем стоимость такого тура в Калининград на новогодние праздники (30 декабря по 3 января) составляет 12 000 - 17 000 рублей с человека.