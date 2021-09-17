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Русская Швеция: зачем ехать в Выборг осенью

Дарья Амосова
1 час назад

Город в Ленинградской области отличает средневековая архитектура и дух: за восемь веков истории Выборг успел побывать финским, шведским и российским. Город прекрасен всегда, но в осеннее время — особенно. Рассказываем, что посмотреть и куда пойти.

Русская Швеция: зачем ехать в Выборг осенью
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Погулять по разноцветному парку Монрепо

Пейзажный парк 18-го века — главная природная точка города. Сохраняется она зеленой даже осенью: парк частично состоит из хвойного, соснового и елового массива. Однако березы, тополя и клены на территории тоже встречаются — в сентябре они окрашиваются в золотистые и багровые цвета.

Дойти до Выборгского замка

Сооружение построено в 1293 году — это единственная в России средневековая крепость. На смотровой площадке можно любоваться городом с высоты птичьего полета, а внутри замка — зайти в музей или поучаствовать в интерактивном рыцарском турнире. Вход на территорию бесплатный.

Съесть крендель в старом городе

Согласно легенде, рецепт выпечки в Выборг привезли монахи, когда город еще принадлежал шведам. Выборские крендели особенно хороши с глегом (согревающий напиток из вина, похожий на глинтвейн) и молочным кофе. В каждом кафе крендели готовят по-своему, и везде вкусно. В 19 веке в Выборге даже разразилась «крендельная война» между владельцами пекарен за самый «правильный» рецепт.

Как добраться до Выборга

  • Из Санкт-Петербурга: поезд 7501 «Ласточка», билет — 360 рублей; автобус 810 и 810Д, стоимость — 280 рублей.
  • Из Москвы: поезд 160В, стоимость — от 2300 рублей.
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