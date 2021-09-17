Сколько стоит съездить осенью на Алтай

Алтай многие называют настоящим местом силы, где должен хотя бы раз побывать каждый. Спорить с этим сложно: сюда стоит приехать даже из-за умопомрачительной красоты. Природа Алтая необычайно живописна, словно специально создана для того, чтобы бесконечно быть запечатленной на полотнах художников. А осенью буйство красок создает на Алтае невероятную красоту. Отдых осенью на Алтае считается идеальным, но чем именно себя там занять и в какую сумму выльется этот отдых? Читайте об этом в материале “Рамблера”.

Фото: Depositphotos Depositphotos

Общая информация

Видео дня

Когда

Отправляться на Алтай осенью лучше всего в сентябре. Первый осенний месяц обычно радует туристов погодой: в первой половине сентября температура воздуха может достигать +20 градусов, однако стоит быть готовым к тому, что в ночные часы столбик термометра может опуститься до +4 градусов, как правило, много солнечных дней.

Правда, в этом году температура “шалит” и не слишком радует теплом, часто идут дожди.

Октябрь на Алтае обычно дождлив, а ноябрь — самый ветреный из осенних месяцев. В любом случае, планируя поездку, следует понимать, что едете вы в горы, поэтому теплая одежда нужна вне зависимости от сезона.

Куда

В последних числах сентября и в начале октября стоит отправиться к реке Катунь. Этот изумрудный водоем простирается почти на 700 километров, а осенью становится особенно красив. Именно в это время года вода Катуни становится удивительно прозрачной и приобретает ярко-бирюзовый оттенок. Из поездки вы точно привезете множество прекрасных фотографий.

Depositphotos

Осенью самое время заняться здоровьем. О целебном горном воздухе Алтая и алтайских травах ходят настоящие легенды. Поэтому туры с проживанием, питанием, лечением и экскурсиями — весьма популярная услуга. Лечению сердечно-сосудистых заболеваний, нервных расстройств и хронической усталости способствуют особый воздух, местные целебные грязи и даже умиротворяющие пейзажи.

Популярностью также пользуются экскурсии по самым знаменитым и интересным местам Алтая. Правда, придется на это выделить не меньше недели, планируя свой отдых. Разумеется, любители экстрима не обходят вниманием и рафтинг, причем сплавляться здесь можно до поздней осени.

Цена вопроса

тип отдыха (курортный, активный и т.п.);

популярность курорта;

запросы (едете ли вы “дикарями”, останавливаетесь в гостинице и т.п.);

экскурсии и другие развлечения. Стоимость поездки на Алтай зависит от нескольких параметров:

Стоит отметить, что на Алтае каждый найдет то, что по вкусу именно ему, будь то осмотр местных достопримечательностей, оздоровительная поездка, конные прогулки, рафтинг и др.

Наиболее популярны у туристов, конечно, путешествия с обзорными экскурсиями, рафтинг и конные путешествия.

Туры с рафтингом по Средней Катуни обычно продолжаются 7 дней, их стоимость, включая перелет и трансфер начинается от 55 000 рублей с человека. Окончательная цена зависит от уровня гостиницы и сопутствующих услуг.

Конное путешествие по Алтаю — еще один наиболее популярный маршрут среди туристов. Продолжительность таких туров в среднем составляет 8-10 дней. За это время поклонники конного спорта не только успевают насладиться общением с лошадьми и прогулкой, но и совершить весьма активное путешествие. Во время похода удивительным образом будет меняться окружающая “картинка”: от бескрайних альпийских лугов, до таежных лесов. Некоторые маршруты даже проходят через болота. Конное путешествие тоже весьма облегчит ваш кошелек: стоимость туров с перелетом и трансфером начинается от 56 000 рублей с человека. Но те, кто уже побывал на таких прогулках утверждают, что это того стоит.

Depositphotos

Туры с путешествием по Алтаю, как правило, продолжаются от 10 до 14 дней, в течение которых туристы могут познакомиться с историей края и увидеть множество его главных достопримечательностей. Ночевать путешественникам предлагают в номерах “стандарт” хороших отелей и в деревянных домиках на базах отдыха, встречающихся на маршруте. В любом случае, комфорт туристам гарантируют. Стоимость такого путешествия — от 62 000 рублей с человека с перелетом и трансфером.