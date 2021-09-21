Отпуск в октябре: куда поехать за красивой осенью

Осенью не только перелетных птиц, но и людей охватывает жажда дальних странствий. Но необязательно стремиться на юг, вслед за уходящим летом. Время года, воспетое Пушкиным, на самом деле прекрасно. И речь идет не только о Москве и Петербурге. «Рамблер» собрал несколько городов, которые помогут убедиться в этом.

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Калининград

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Город царь-органа (в кафедральном соборе находится самый большой в России музыкальный инструмент) и трех мостов Кёнигсберга, янтарная столица нашей страны и родина Иммануила Канта. Ведь осень настраивает на философский лад.

Ярославль

Город тысячи рублей (он изображен на купюре) и тысячи с лишним лет, вооруженного медведя, Губернаторской беседки и хорошо сохранившейся архитектуры XVII века. В Смутное время успел побыть столицей.

Кострома

Младшая сестра и соперница Ярославля. До XVIII века старшему брату спуску не давала. Город сыра и Снегурочки, в котором одно время прятался первый царь из династии Романовых Михаил. Да, Сусанин совершил свой подвиг в окрестных болотах. А еще здесь есть памятник котам и собакам, пострадавшим от невнимательности автомобилистов.

Великий Новгород

Первая столица Руси, город церквей и храмов — они буквально повсюду, наследие богатейших купеческих гильдий — отца северных рек Волхова, древней демократии, башен и памятников, величественных (например, «Тысячелетие России») и забавных (памятник девушке-туристке или скульптура медведя на скамейке).

Псков

Брат Великого Новгорода. Город княгини Ольги, Гремячей башни с личным призраком, великолепного Крома и Поганкиных палат. А по количеству соборов и церквей он пожалуй не уступит и Великому Новгороду.

Плес

Город золотой осени и Левитана, деревянных изб, Соборной горы и потрясающих видов, которые будто нарисованных талантливым живописцем. Если захочется погрузиться в осень целиком и почувствовать себя художником, то вам сюда. А еще здесь есть памятник кошке. И конечно, главному художнику города.

Гороховец

Город каменных купеческих палат XVII века и модных деревянных особняков в стиле модерн, монастырей и Лысой горы (да, она есть не только в Киеве).

Томск

Старинная студенческая Мекка Сибири, город университетов, Дома с жар-птицами и с шатром, первого музея славянской мифологии и сибирского ботанического сада. А еще Томск просто заповедник необычных памятников: здесь есть памятники счастью, любовнику, инспектору ГАИ, лягушке-путешественнице. Ну и конечно самая непочтительная скульптура Антона Павловича Чехова. А нечего было оставлять о городе плохой отзыв.

Тобольск