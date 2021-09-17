Куда поехать осенью: 10 направлений за 2000 рублей и дешевле

Конец сентября и октябрь — время, когда еще не очень холодно, но в туристических местах уже мало людей. Ловим шанс, пока он есть: вот несколько недорогих и интересных направлений для осеннего отдыха.

Из Москвы

Тула. Город церквей, пряников, самоваров и осенних парков. Из столицы ходит прямая электричка и поезд, средняя цена билета — от 400 руб.

Рязань. Исторический город с храмами, монастырями, кремлем и невероятным художественным музеем. Средняя цена билета на поезд или электричку — от 400 руб

Коломна, Московская область. Пастила, еще пастила и еще больше пастилы. Средняя цена билета — от 310 рублей на электричке и от 500 рублей на поезде.

Казань, Республика Татарстан. Эчпочмак, Мечеть «Кул-Шариф», улица Баумана — согласно известной песне, Татарстан действительно супер гуд. Стоимость билета на поезде — от 1700 рублей.

Минск, Беларусь. В столицу Беларуси из Москвы можно добраться на поезде «Ласточки», поездка займет 6 часов. Средняя стоимость билета на быструю электричку — от 1500 руб.

Из Санкт-Петербурга

Петрозаводск, Карелия. Непредсказуемая погода, массивные сосновые боры и Онежское озеро. Средняя стоимость билета на поезд — от 1100 рублей.

Выборг. Кусочек Швеции и Финляндии в Ленинградской области. Стоимость билета на электричку — от 350 руб.

Витебск, Беларусь. Один из самых старых городов страны с выдающейся архитектурой. Стоимость билета на поезд — от 2010 руб.

Из Новосибирска

Барнаул, Алтайский край. Горы, травяной чай, оздоровительные турбазы и шаманы. Стоимость билета на поезд — от 1000 руб.