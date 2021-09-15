Сколько стоит поесть в Красной Поляне

Если вы планируете поездку на Красную Поляну в этом году, то вам следует ознакомиться с ценами заранее. "Рамблер" расскажет во сколько в среднем вам обойдется поход в местное кафе или ресторан.

В кафе чай стоит в среднем 100 рублей, капучино — 150, глинтвейн — 300-400 рублей, хот-дог — 300, пицца или бургер 500 рублей.

Также вы можете найти заведения с комплексными доступными обедами, где за закуску, основное блюдо и напиток вы заплатите в среднем 350-500 рублей. Если покупать все отдельно, то реальнее ориентироваться на чек в 700-900 рублей.

Ужин с вином или с иным приличным алкоголем на пару с другим человеком обойдется в 1200-2800 рублей. При этом ставка может быть и вдвое, и втрое выше — если заведение расположено в оживленном районе и наступил сезон отпусков.