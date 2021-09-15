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Сколько стоит поесть в Красной Поляне

Мария Иглина
2 часа назад

Если вы планируете поездку на Красную Поляну в этом году, то вам следует ознакомиться с ценами заранее. "Рамблер" расскажет во сколько в среднем вам обойдется поход в местное кафе или ресторан.

Сколько стоит поесть в Красной Поляне
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В кафе чай стоит в среднем 100 рублей, капучино — 150, глинтвейн — 300-400 рублей, хот-дог — 300, пицца или бургер 500 рублей.

Также вы можете найти заведения с комплексными доступными обедами, где за закуску, основное блюдо и напиток вы заплатите в среднем 350-500 рублей. Если покупать все отдельно, то реальнее ориентироваться на чек в 700-900 рублей.

Ужин с вином или с иным приличным алкоголем на пару с другим человеком обойдется в 1200-2800 рублей. При этом ставка может быть и вдвое, и втрое выше — если заведение расположено в оживленном районе и наступил сезон отпусков.

Но если вы хотите сэкономить, то дешевле всего снять квартиру с кухней и готовить самостоятельно хотя бы завтраки. Цены в супермаркетах в Красной Поляне. Цены в местных супермаркетах примерно такие, как и в обычных московских магазинах.

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