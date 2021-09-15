Почему переезд к морю — не лучшая идея

Рынок недвижимости отреагировал на пандемию мгновенно — люди начали скупать недвижимость в курортных городах. Ведь если работаешь из дома, то почему бы не делать это там, где климат приятнее, а из окна виднеется море. Однако сами эксперты по недвижимости считают, что это не лучшее решение. "Рамблер" узнал, почему.

Люди

Местные, которые не зарабатывают, на туристическом бизнесе не очень-то рады приезжим. Все-таки большое скопление людей, очереди и постоянная вечеринка под окнами могут раздражать. Поэтому переселяться в курортный город можно лишь тем, кто уверен в своем человеколюбии или хочет на этом заработать. Например, сдавая комнату в посуточную аренду.

Погода

Летом хорошо жить у моря, правда, сочетать работу с водными процедурами удается не каждому. Уже в ноябре погода начинает портиться, постоянно льют дожди, а мягкая зима может обернуться для вас настоящей катастрофой. Из-за высокой влажности даже небольшой минус ощущается сильнее, а холодный ветер добавляет "радости в жизни".

Трудности в быту

На курортах особенно часто случаются проблемы с подачей воды, а станции электроснабжения иногда не выдерживают нагрузки. В школах и детсадах постоянно не хватает мест, пробки на дорогах не уступают заторам в крупных городах, а качество медицинского обслуживания оставляет желать лучшего.

Цены