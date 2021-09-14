На Кудыкиной горе: место, из которого не захочется уезжать

О парке в Липецкой области "Кудыкина гора" слагают легенды. В парке можно жить, отмечать дни рождения и кататься на лошадях. А недавно там открыли уникальный архитектурный проект. "Рамблер" расскажет о нем подробнее.

Фото: Парк "Кудыкина гора" Парк "Кудыкина гора"

"Кудыкина гора" известна в Липецкой области, но несмотря на огромный потенциал, парк воспринимают в большей степени как зоопарк. Поэтому архитекторы решили преобразить его и превратить в модное пространство, которое могло бы посоперничать с европейскими глемпингами.

Проект центра гостеприимства парка "Кудыкина гора" в Липецкой области придумали архитекторы бюро "Мегабудка". Центр включает в себя информационный пункт, сувенирный магазин, буфет, кафе, ресторан, стрит-фуд и поражает своей красотой.

Центр гостеприимства парка «Кудыкина гора» в Липецкой области.

Центр гостеприимства стал примером нового русского стиля, так как сочетает в себе элементы русской архитектуры разных эпох. Например, общий вид здания напоминает русские хоромы. Здесь и деревянные строения, и обширные помещения, объединенные переходами.

Для цветового решения здания неспроста выбран угольный цвет. С одной стороны, это отсыл к примерам деревянного зодчества русского севера. С другой, это задача гармонично вписать достаточно масштабную постройку в природный ландшафт. Панорамные окна, в свою очереди, украшают весь фасад здания и наполняют светом.