+70°С: как живут люди в самой жаркой точке России

Поселок Утта Яшкульского района Калмыкии официально признан самым жарким местом на территории Российской Федерации. Расположенная там метеостанция 12 июля 2010 году зафиксировала абсолютный максимум температуры воздуха по России, он составляет +45,4°С. В тот же день на почве была температура в +70°С. Раньше пиковые показатели температуры фиксировали в Утте лишь в течение нескольких дней. Однако в последние годы жара затяжная. "Рамблер" расскажет, как люди живут в таких условиях, и чем спасаются от жары.

Фото: @stav.gid @stav.gid

На данный момент в Утте проживает не более одной тысячи человек. Жители стараются выходить из дома лишь ближе к вечеру, при этом все равно покрывать голову, чтобы предотвратить тепловой удар, и носить одежду и обувь из специальных тканей и материалов. Но даже несмотря на меры предосторожности, солнечные ожоги на теле после небольшой прогулки — обычное дело для местных. А некоторые и вовсе жалуются на солнечную аллергию, стоит им выйти с открытыми плечами, как все тело начинает зудеть и покрываться пятнами.

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С кондиционерами жизнь местных жителей стала немного проще, поскольку раньше, чтобы справиться с жарой, им приходилось каждый день на ночь промывать полы так, чтобы влага оставалась, закрывать окна газетами или старыми обоями, а некоторые и вовсе спали на улицах поселка.

Местные также издавна спасаются от жары крепким соленым чаем и соленым сыром. Но, возможно, дело не только в восстановлении соляного баланса, но и в приобретенном иммунитете.

Также за последние несколько лет в регионе участились песчаные бури. Песок попадает в волосы, обувь, просачивается сквозь оконные рамы, оседает на еде. У большинства домов лопаты стоят прямо у ворот, поскольку никогда не знаешь, когда твое жилище может засыпать песком.

Из-за причуд климата в Утте изменилась фауна, а именно расплодились крупные и опасные для человека пауки-фаланги. От них местных жителей спасают овцы, которые с удовольствием поедают арахнидов. По слухам, эти пауки боятся даже запаха овцы, поэтому уттинцы стараются спать под овечьими одеялами, а на природе используют веревки из овечьей шерсти.

Проблем с водой в Утте пока нет, несмотря на то, что за последние несколько лет высохли десятки колодцев. Одна из самых популярных профессий в поселке — водовоз. Многим местным также доплачивают 30 процентов к зарплате, чтобы они могли завозить воду. Иногда ее везут за 50 километров. Правда, платят их исключительно тем, кто работает. Местные считают это несправедливым, поскольку многие находятся на пенсии, а другие не могут устроиться, поскольку некуда.

В самые засушливые дни водовозы с ночи выстраиваются в очередь, чтобы опередить своих коллег. Правда, иногда вода идет соленая, которая в итоге может быть пригодна лишь для животных. Но и при всем этом из-за засухи держать скотину невыгодно. К некоторых в хозяйстве несколько десятков коров и телят, и одной цистерны воды на них хватает на день-два. С питанием также огромные проблемы, особенно у коров, телят и овец, поскольку свежей травы в регионе практически не бывает.

Стоит отметить, что Утта не всегда была безводной пустыней. В конце 1980-х сюда провели водопровод от Волги — по прямой это 140 километров. Тогда поселок превратился в настоящий оазис посреди степи. Местные жители выращивали фрукты, овощи и цветы. Сейчас такое представить уже довольно трудно. В 1990-е пастухи стали делать незаконные врезки в трубы и заливать степь, чтобы поить животных, и в итоге воду перекрыли.