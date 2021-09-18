"Мне непонятно, почему столько злых комментариев от сочинцев? Не могу понять, почему так? у вас прекрасная природа, море, горы. Потрясающе вкусный воздух, вкусная свежая еда, мягкий климат.. можно бесконечно перечислять плюсы вашего проживания, где вы так стрессуетесь??? что такие злые?? я всегда как видела южных людей.. такие расслабленные, спокойные, добрые и щедрые на положительные эмоции.. у вас же рай!!!";