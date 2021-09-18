В Сочи снова обсуждают поведение отдыхающих. На этот раз в городе, недалеко от пляжа, заметили молодую девушку, которая спокойно прогуливается среди людей в бикини. Кадры опубликовали в соцсетях, а комментарии не заставили себя ждать. "Рамблер" разбирался, что думают россияне о прогулках по курортному городу в купальных костюмах.
Многие считают, что такое поведение туристов возмутительно. Местные жители оставили немало резких комментариев об этом:
"Из-за таких по всему побережью и не очень любят приезжих, у себя где-нибудь в Новосибирске за хлебушком она не пойдёт в таком виде";
"Мдэ ...отдыхающие до с в и д о с....какие же вы ....господи с голой ***пой доширак употребляете.....едьте уже домой";
"Не понимаю, что заставляет баб так позориться?";
"И да, мне тоже не нравится, когда в магазине или кафе мне подсовывают ***у.
Хоть накачанная, хоть холёная, хоть какая)
Отдыхающие, показывайте её партнёру или кому угодно, но в пределах пляжа и дома!";
"Задолбали своим поведением по отношению к людям. Приезжают и думают, что можно себя вести как хотят. У себя дома она так даже в подъезд не выйдет";
"Эта самка заходит в кафе, магазины. А вдруг у неё болезни половых органов и прочее. Девушка- то ,явно не скромница...";
"Сказали бы, мимо проходящие, ей в лицо, что стыдно по городу голой гулять - извращенцев привлекать, такие дамы стали бы прикрываться. А так все молчат, а они думают что у нас это норм";
"Неужели мужик ей не может сказать, что в городе так ходить некультурно".
При этом некоторые считают, что реакция местных жителей на девушку в купальнике слишком агрессивная:
"Мне непонятно, почему столько злых комментариев от сочинцев? Не могу понять, почему так? у вас прекрасная природа, море, горы. Потрясающе вкусный воздух, вкусная свежая еда, мягкий климат.. можно бесконечно перечислять плюсы вашего проживания, где вы так стрессуетесь??? что такие злые?? я всегда как видела южных людей.. такие расслабленные, спокойные, добрые и щедрые на положительные эмоции.. у вас же рай!!!";
"Удивительно, что у моря такой наряд уместен, но стоит отойти на двести метров и все шарахаться начнут".
*Прим.ред.: орфография и пунктуация авторов сохранены.