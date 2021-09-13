Сколько стоит пересечь Россию от края до края

Россия — страна большая. Пушкин говорил, что ее аршином общим не измерить, а Николай Расторгуев ошибочно полагал, что Россия расстилается от Волги до Енисея. Мы подумали и подсчитали, сколько по времени и по деньгам займет пересечь страну с одной крайней точки на другую.
Самая северная материковая точка — Мыс Челюскин (77º с.ш. 104º в.д.). Самая южная — Гора Базардюзю в Дагестане (41º с.ш. 47º в.д.). Общее расстояние — 4 768 км.
На самолете. Крайняя северная точка расположена на полуострове Таймыр. Можно добраться до аэропорта Диксон, Валёк, Норильск (Алыкель), а дальше на машине.
Главный аэропорт Республики Дагестан находится в городе Махачкала.
На наземном транспорте. Добраться на наземном транспорте напрямую не получится, придется делать пересадки: Махачкала-Москва (3759 рублей), затем Москва-Красноярск (6906 рублей), затем на местных автобусах или машине. Время в пути — примерно 106 часов (4 дня 10 часов).
Крайней западной материковой точкой считают Балтийскую косу (54º с.ш. 19º в.д.). Крайняя восточная материковая точка — мыс Дежнева (66º с.ш. 169º з.д.). Общее расстояние — 6 588 км.
На самолете. До Балтийской косы не летают гражданские самолеты, ближайший аэропорт находится в городе Калининград. Прямо до мыса Дежнева также не добраться: надо лететь до города Анадырь (Чукотский АО), оттуда на местных авиалиниях до поселка Лаврентия.
На наземном транспорте. На поезде, увы, не добраться: ни в Чукотской АО, ни на мысе железнодорожного сообщения нет. Ближайший железнодорожный вокзал находится в городе Благовещенск, Амурская область. Проще добраться от Калининграда до Москвы (от 3 903 рублей), затем от Москвы до Благовещенска (от 9 509,90 рублей), и на самолете. Время в пути от Калининграда до Благовещенска — 163 часа (примерно 7 дней).