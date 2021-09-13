Сколько стоит пересечь Россию от края до края

Россия — страна большая. Пушкин говорил, что ее аршином общим не измерить, а Николай Расторгуев ошибочно полагал, что Россия расстилается от Волги до Енисея. Мы подумали и подсчитали, сколько по времени и по деньгам займет пересечь страну с одной крайней точки на другую.

Для простоты мы считали за крайние материковые точки, а не островные.

Стоимость билета высчитывалась из расчета на 1 взрослого, в одну сторону, на 1 октября 2021 года.

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С севера на юг

Самая северная материковая точка — Мыс Челюскин (77º с.ш. 104º в.д.). Самая южная — Гора Базардюзю в Дагестане (41º с.ш. 47º в.д.). Общее расстояние — 4 768 км.

На самолете. Крайняя северная точка расположена на полуострове Таймыр. Можно добраться до аэропорта Диксон, Валёк, Норильск (Алыкель), а дальше на машине.

Главный аэропорт Республики Дагестан находится в городе Махачкала.

Самый дешевый вариант стоит 18 543 рублей: рейс по маршруту Махачкала-Москва-Новосибирск-Норильск. Время в пути — 1 день 14 часов.

На наземном транспорте. Добраться на наземном транспорте напрямую не получится, придется делать пересадки: Махачкала-Москва (3759 рублей), затем Москва-Красноярск (6906 рублей), затем на местных автобусах или машине. Время в пути — примерно 106 часов (4 дня 10 часов).

С запада на восток

Крайней западной материковой точкой считают Балтийскую косу (54º с.ш. 19º в.д.). Крайняя восточная материковая точка — мыс Дежнева (66º с.ш. 169º з.д.). Общее расстояние — 6 588 км.

На самолете. До Балтийской косы не летают гражданские самолеты, ближайший аэропорт находится в городе Калининград. Прямо до мыса Дежнева также не добраться: надо лететь до города Анадырь (Чукотский АО), оттуда на местных авиалиниях до поселка Лаврентия.

Самый дешевый вариант стоит 20 228 рублей: рейс по маршруту Калининград-Москва-Иркутск-Анадырь. Время в пути — 2 дня 5 часов.