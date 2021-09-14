"Отчитали как детей": туристы рассказали о поездке в Дагестан

Туристы, которые решили отказаться от популярных маршрутов вроде Сочи и Крыма, выбрали для себя путешествие более экзотичное и отправились в Дагестан. О горных красотах этой местности слышал, наверное, каждый. Можно сказать, что именно пандемия и закрытые границы стали тем буфером, который запустил туристическую волную в сторону Кавказа. "Рамблер" рассказал, каково это, поехать в отпуск в Дагестан.
Большинство туристов сошлись во мнении, что красота Дагестана делает его похожим на заграницу, ведь там можно найти уникальные природные явления: горы, знаменитые аулы, водопады и ущелья, природный национальный парк и множество каньонов.
"Я бы назвал Дагестан лайтовой заграницей. Это такая приятная заграница облегченного варианта, где не надо вспоминать английские слова и где все, немного иначе, чем у нас. Это чувствуется уже в самолете. Большинство пассажиров брутальные, по крайней мере, внешне мужчины и восточные женщины, многие одеты в национальную одежду", - рассказал о своей поездке в Дагестан автор под ником w-sail на платформе Яндекс. Дзен.
Несмотря на природные красоты, все-таки туристы отмечают особенности страны. С одной стороны, местные жители неизменно радуют путешественников своим гостеприимством и открытостью. С другой, могут даже испугать. Например, любовью к оружию. А также многие туристы отметили, что в стране ощущается недостаток хорошего сервиса.
"Вы не найдете здесь пятизвездочных отелей. Нет автомагистралей и шикарных торговых центров, нет шумных ресторанов с криками и пьянками, но сказать, что все спокойно тоже нельзя. Часто встречаются автоматчики, они не стреляют, но становится тревожно. При этом к гостям все относятся радушно.Дагестанцы очень почитают стариков, здесь не принято делать незнакомым людям замечания. Но и вам необходимо уважать и знать обычаи региона", - рассказала туристка.
В 2019 году Министерство по туризму Дагестана выпустило памятку с описанием дресс-кода для туристов. В ней было сказано, что женщинам рекомендовано избегать вызывающей одежды и одеваться как можно скромнее. Но и мужчинам власти порекомендовали отказаться от шорт и маек без рукавов. Однако туристки развеяли миф об этом, заявив о том, что все дело в уместности наряда.
"Если вы едете в Дагестан не в самую жару, то проблем с одеждой быть не должно. Джинсы и футболка прекрасно подойдут на все случаи. А вот если хочется раздеться дальше – здесь уже сложнее. Естественно, местное население в коротких шортах не ходит по улицам. Но туристы ходят. Я видела огромное количество женщин в коротких шортах, не только идущих с пляжа, но и в туристических местах. В шортах женщины приходили и в кафе – обслуживали их без проблем. У меня возникало ощущение, что на эти шорты внимание обращаю только я. Поэтому, если вы не можете прожить без шорт и дня, то на отдыхе в Дагестане вы будете не одиноки. Замечаний туристам никто не делает", - пишет автора канала "Путешествия: большие и маленькие".
Сами дагестанцы в комментариях к посту пояснили, что все очень зависит от района, в котором находится турист. А также от норм приличия, которых придерживается конкретный человек. Кто-то может промолчать и пройти мимо, а кто-то может и отчитать туриста за внешний вид. С этим согласились и другие путешественники.
"Мы ездили в Дагестан в 2021 году вместе с мужем. Большую часть поездки придерживались обычаев по одежде. Но однажды я вышла в шортах, было уж очень жарко. Местные все смотрели на нас, без преувеличения. Через пять минут нас остановили на улице и отчитали как детей. Если вы находитесь в стране, где есть свои традиции, то будьте добры их соблюдать", - написала Елена.
В целом, туристы высказывались о поездке положительно из-за удивительных пейзажей, которые не встретишь в пределах центральной России. И если правила внешнего вида соблюсти не так трудно, то отсутствие сервиса омрачило поездку для некоторых туристов.