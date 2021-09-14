"Отчитали как детей": туристы рассказали о поездке в Дагестан

"Если вы едете в Дагестан не в самую жару, то проблем с одеждой быть не должно. Джинсы и футболка прекрасно подойдут на все случаи. А вот если хочется раздеться дальше – здесь уже сложнее. Естественно, местное население в коротких шортах не ходит по улицам. Но туристы ходят. Я видела огромное количество женщин в коротких шортах, не только идущих с пляжа, но и в туристических местах. В шортах женщины приходили и в кафе – обслуживали их без проблем. У меня возникало ощущение, что на эти шорты внимание обращаю только я. Поэтому, если вы не можете прожить без шорт и дня, то на отдыхе в Дагестане вы будете не одиноки. Замечаний туристам никто не делает", - пишет автора канала "Путешествия: большие и маленькие".