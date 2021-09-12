Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Всего 3 дня: как успеть взглянуть на Петербург свежим взглядом

Катерина Саломе
1 час назад

Питер прекрасен в любое время года, но осенью в этом городе есть особый шарм. Не стоит бояться дождливой погоды и сильных ветров - даже в таких условиях в культурной столице России можно провести время весело и интересно. “Рамблер” расскажет, как с пользой провести три дня в Санкт-Петербурге и успеть проникнуться атмосферой города.

Всего 3 дня: как успеть взглянуть на Петербург свежим взглядом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Не мешают толпы туристов

Видео дня

Летом в Петербург массово рвутся отдыхающие, но к сентябрю поток постепенно иссякает, и в течение осени туристов в городе будет становиться все меньше. Это ваш шанс спокойно погулять по улицам, мостам и набережным, обойтись без толкучки у картин в «Эрмитаже» и неторопливо взобраться на колоннаду Исаакиевского собора.

Можно насладиться осенней красотой

Питерские городские сады в осеннее время года утопают в багряных и золотистых цветах. Далеко ходить за красотой не придется, достаточно посетить Александровский, Михайловский и Летний сады в центре города. А еще осенью раньше темнеет, и это тоже плюс: не нужно ждать позднего вечера, чтобы насладиться подсветкой дворцов, мостов, Дома «Зингера» и других роскошных питерских зданий.

Поездка обойдется дешевле

Осенью в Питере можно запросто снять квартиру или гостиничный номер за 1500–2000 рублей в сутки. И это в самом центре города, в районе Невского и Лиговского проспектов, рядом с главными достопримечательностями. Также в это время года дешевеют билеты на самолет и поезд до Питера, а местные гиды и организаторы групповых экскурсий предлагают скидки.

Но, что примечательно, многие туристы жалуются на слишком высокие цены на товары и услуги в городе. Как отмечают путешественники, даже в продуктовых магазинах цены значительно выше, чем в Москве. В Петербурге довольно сложно найти сетевые гипермаркеты, поэтому приходится платить втридорога.

“Высокие цены в самом городе на все группы товаров, возможно на окраине дешевле, но центр - обдираловка”,

- высказалась пользователь под ником @Tati_tati13.

Можно успеть на речные прогулки

Осенью в Петербурге еще работает речная навигация. Можно выбрать день с наиболее комфортной погодой и насладиться питерскими красотами, согревшись теплой курткой, горячим кофе или еще чем покрепче. Это шанс увидеть городские улицы, дворцы и соборы под необычным углом. Особый шик — речная прогулка ночью, когда город разводит мосты.

Отдых в России,Эрмитаж,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители