Всего 3 дня: как успеть взглянуть на Петербург свежим взглядом

Питер прекрасен в любое время года, но осенью в этом городе есть особый шарм. Не стоит бояться дождливой погоды и сильных ветров - даже в таких условиях в культурной столице России можно провести время весело и интересно. “Рамблер” расскажет, как с пользой провести три дня в Санкт-Петербурге и успеть проникнуться атмосферой города.

Не мешают толпы туристов

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Летом в Петербург массово рвутся отдыхающие, но к сентябрю поток постепенно иссякает, и в течение осени туристов в городе будет становиться все меньше. Это ваш шанс спокойно погулять по улицам, мостам и набережным, обойтись без толкучки у картин в «Эрмитаже» и неторопливо взобраться на колоннаду Исаакиевского собора.

Можно насладиться осенней красотой

Питерские городские сады в осеннее время года утопают в багряных и золотистых цветах. Далеко ходить за красотой не придется, достаточно посетить Александровский, Михайловский и Летний сады в центре города. А еще осенью раньше темнеет, и это тоже плюс: не нужно ждать позднего вечера, чтобы насладиться подсветкой дворцов, мостов, Дома «Зингера» и других роскошных питерских зданий.

Поездка обойдется дешевле

Осенью в Питере можно запросто снять квартиру или гостиничный номер за 1500–2000 рублей в сутки. И это в самом центре города, в районе Невского и Лиговского проспектов, рядом с главными достопримечательностями. Также в это время года дешевеют билеты на самолет и поезд до Питера, а местные гиды и организаторы групповых экскурсий предлагают скидки.

Но, что примечательно, многие туристы жалуются на слишком высокие цены на товары и услуги в городе. Как отмечают путешественники, даже в продуктовых магазинах цены значительно выше, чем в Москве. В Петербурге довольно сложно найти сетевые гипермаркеты, поэтому приходится платить втридорога.

“Высокие цены в самом городе на все группы товаров, возможно на окраине дешевле, но центр - обдираловка”,

- высказалась пользователь под ником @Tati_tati13.

Можно успеть на речные прогулки