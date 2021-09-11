«По скорой привезли в больницу»: чем опасны переводные тату

На курортах Турции, Египта, на юге России до сих популярны временные татуировки. На набережных, пляжах и в парках стоят столы, за которыми детям рисуют на теле любимых персонажей из мультфильмов, а взрослым - узоры хной.

Фото: соцсети соцсети

В социальных сетях и на форумах очень много историй про то, как безобидный рисунок, сделанный в отпуске, оставил туристам шрамы на всю жизнь. Люди публикуют фото своих рук после мехенди, усыпанных волдырями.

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"Первые четыре недели я не могла спать. От тех химических веществ я чувствовала боль, как от ожога. Я каждый день ходила к врачу на антигистаминные уколы и за гидрокортизоновой мазью. Мне также прописали обезболивающее, но ничего не помогало ни от боли, ни от отека [...] Только дней через сорок жгучая боль прекратилась. Что касается антигистаминных, я принимала их пять месяцев. Я пользовалась примерно семью различными кремами от зуда и для заживления",

– приводит слова 26-летней Дины Стивенс, сделавшей временную татуировку в ОАЭ, BBC.

20-летняя Хлое Гудвин из Великобритании тоже нарисовала на пляже в Болгарии цветок хной и получила химический ожог. Реакция на краску проявилась только через 10 дней:

"Теперь у меня останется шрам на всю жизнь. Я принимаю антибиотики, и у меня повышенный риск сепсиса. Я больше не смогу даже волосы покрасить",

– рассказала девушка.

Подобные случаи были и на российских курортах. В группе "Типичный Сочи" туристка поделилась, что ее дочь госпитализировали из-за реакции на временную татуировку, сделанную во время отдыха в Лазаревском:

"Сделали две тату, сейчас у ребенка жуткая реакция. По скорой привезли в больницу. Были милые тату, а сейчас воспаление тканей".

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Почему так происходит и чем опасны временные татуировки? При росписи на теле часто используют "черную хну", которая содержит большое количество химического вещества "парафенилэндиамин" (ВФП). Его добавляют в краску для волос, но в гораздо меньшей концентрации. Это не натуральная хна, а химический краситель, который может вызвать серьезные ожоги и аллергическую реакцию: отеки, зуд, шелушения, красноту и вздутия. Более того, чувствительность к химикату может стать пожизненной, а предсказать, будут ли последствия от такой татуировки, даже проведя тест на небольшом участке кожи, невозможно. Согласно исследованиям, реакция на черную хну есть у 69% людей, если оставить ее на коже на два часа и более. У некоторых людей ожоги и аллергия проявляются через несколько дней, неделю.

При этом настоящая хна используется тысячелетиями и считается безопасной. Это коричневая паста, сделанная из растительных ингредиентов. В отличие от черной хны, у нее есть характерный запах эвкалипта и гвоздики, а при нанесении на кожу она не впитывается мгновенно. Но чтобы удешевить процедуру и снизить расходы на материалы, на курортах, как правило, используют краску с химическим составом.

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог и физиотерапевт Виктория Стахурлова рассказала, что при взаимодействии кожи с красителями на тканях образуется микрофиброз:

"После микро-травмы от татуировок всё чаще образовываются очаги фиброза, которые нарушают нормальные обменные процессы в коже и мешают микроциркуляции, а следовательно и росту волос. Это способствует их выпадению".

По словам врача, иммунная система реагирует на химический состав красителя, и возникает постравматическая картина.