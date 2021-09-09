Где в России устроить себе “Октоберфест”

Ежегодно в Мюнхене проходит фольклорный фестиваль "Октоберфест". Многие ассоциируют его с алкогольными напитками, но на самом деле это — самое большое народное гуляние в мире. Помимо пива Октоберфест славится своими развлечениями, шествиями и костюмами. Пока россиян не пускают в Германию, "Рамблер" собрал города России, где можно устроить свой собственный подобный праздник.

Материал предназначен для лиц старше 18 лет. Напоминаем, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

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Во многих странах мира существует направление, которое называется "пивной туризм". Оно развито в Нидерландах, в Германии, Испании и Франции. В России он развит не так сильно из-за ряда законов. Например у нас запрещено употреблять спиртные напитки в непредназначенных для этого местах. При этом эксперты отмечают, что именно культура питья в России развита сильнее. В нашей стране есть много пивзаводов, куда приезжают туристы из разных городов, а в некоторых тоже устраивают пивные фестивали. До Октоберфеста, конечно, далеко, но ради развлечения приехать стоит.

Самара

Этот город на Волге часто называют "пивной столицей России". Здесь не проводят масштабных фестивалей, но одной из главных достопримечательностей города является Жигулевский пивоваренный завод. Он расположен на самом берегу Волги и собирает большинство туристов, приезжающих в город.

Этот завод считается одним из старейших в России. Впервые его запустили в 1881 году. Завод основал городской предприниматель и меценат Альфред Фон Вакано. Он подсмотрел технологию пивоварения в Австрии и решил перевезти ее в Россию. Тогда и началась история знаменитого Жигулевского пива, которое тогда называлось "Венское".

Сюда едут за свежим Жигулевским пивом и свежими раками. Помимо него на заводе разливают много других популярных марок пива. На заводе также проводят экскурсии. Для посещения доступны как старинные, так и новые корпуса завода.

Алтай

В Алтайском крае ежегодно проводится Межрегиональный фестиваль напитков "Алтайфест". Сами организаторы не скрывают того, что создали свое мероприятие по мотивам знаменитого "Октоберфеста". Фестиваль проводится на курорте Белокуриха в Алтайском крае. В этом году его уже проводили летом, информации об осенней части пока не поступало.

На фестивале собираются самые разные производители со всего региона. Помимо пива там представлены и другие алкогольные напитки: сидр, вина и бальзамы. Также многие производители предлагают попробовать крафтовые лимонады на основе лесных таежных ягод и трав.

На "Алтайфесте" проводятся различные активности в виде концертов, конкурсов и других развлечений, поэтому многие едут туда не только за дегустацией напитков, но и за тем, чтобы отдохнуть на природе всей семьей.

Новосибирск

В этом городе ежегодно устраивают локальный фестиваль крафтового пива Siberian Local Craft. Туда едут не только ради алкогольных напитков из домашних пивоварен, но и ради локальных продуктов от местных производителей. Несмотря на то, что исторически город не связан с пивоварением, существует много современных производителей этого спиртного напитка.

На фестивале доступно несколько зон. В одной — домашнее пиво, в другой свою продукцию представляют мини-пивоварни, а также де площадки с фудкортами, где продают местные продукты.

Помимо прочего из развлечений там есть конкурсы, розыгрыши и живая муызка.