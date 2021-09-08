8 фактов о дагестанском форт Боярде

Каспийский (или дагестанский) форт Боярд — так называют старый цех завода "Дагдизель". Это единственное в своем роде сооружение на постсоветском пространстве. "Рамблер" расскажет несколько фактов об этом месте.

Фото: kudanoff/CC BY-SA 4.0 kudanoff/CC BY-SA 4.0

1. Форт находится в Каспийском море у берегов Дагестана на удалее около трех километров от суши. Только на самом деле это вовсе не форт, а секретный заводской цех.

2. Посреди моря отделение завода строили не только для обеспечения секретности, но и для простоты проведения испытаний. Высота цеха над фундаментом (вместе с вышкой) составляет 42 метра. Суммарная рабочая площадь — пять тысяч квадратных метров.

3. Помимо цеха в здании было построено общежитие, библиотека, кинотеатр, зона отдыха, столовая, лифт, испытательская лаборатория.

4. На сегодняшний день этот завод остается старейшим и одним из крупнейших на территории Дагестана. Во времена Советского Союза предприятие было ведущим заводом по производству дизельных агрегатов, торпед и другого оборудования. Именно здесь советскими инженерами были созданы самые грозные противолодочные и противокорабельные боеприпасы.

5. В лаборатории цеха 8 "Дагдизель" испытывали не только торпеды, здесь тестировали многие другие виды вооружения, выпущенные по всей стране.

6. Завод работал и в войну, в 1941 году здесь было выпущено более 3200 парогазовых торпед.

7. В 1966 году подразделение окончательно закрыли за ненадобностью, а испытательную лабораторию перенесли на Черное море. Все документы были забраны КГБ в архив или уничтожены. А спустя 10 лет в закрывшемся цеху произошел пожар, после чего было принято использовать место для проведения учебных стрельб.