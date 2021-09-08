«Купите открытку»: как в поездах разводят на благотворительность

Пассажиры российских поездов заметили, что проводники все чаще предлагают им купить открытку и пожертвовать деньги бедным детям. "Рамблер" узнал об этом подробнее.

На форумах, посвященных обсуждению российских железных дорог, пассажиры говорят о новой форме пожертвований. Раньше деньги на лечение собирали попрошайки, а теперь подключились сами сотрудники поездов. Один из таких постов написала жительница Брянска.

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"В поезде Москва - Брянск удивились собирающему деньги железнодорожнику. Мужчина в форме предлагал пассажирам помочь детским домам. Ехала в 12-м вагоне, в какой-то момент мужчина стал просить деньги для детских домов. Все просто поразились. Он предлагал пассажирам купить открытки по 100 рублей за штуку и помочь сиротам".

О новом явлении высказались и другие пассажиры, но далеко не всем такая форма благотворительности пришлась по душе.

"Считаю, что благотворительность должна быть адресной. Хотите сделать доброе дело, передайте деньги в конкретный детдом или на лечение конкретного ребенка. И даже на ремонт конкретного храма, если храм вам нравится и вы считаете, что он требует ремонта", - написал мужчина по имени Махмуд.

К беседе подключились и бывшие сотрудники РЖД. Они упомянули, что благотворительные акции — это распространенная практика.

"Даже если вы не верите в помощь детям, поддержите проводника РЖД. Зарплата у него небольшая, а если план по лотерейным билетикам и другим вещам не выполнит, будет еще меньше".

Оказалось, РЖД сотрудничает с фондом «Линия жизни», который был создан для оказания помощи детям в возрасте до 18 лет (включительно) от заболеваний, с которыми способна справиться современная медицина.

До этого эксперты провели социальный эксперимент и выяснили, что обменять сто рублей на открытку людям проще, чем просто расстаться с деньгами. Поэтому и была придумана такая форма, многие люди приобретают открытки, потому что они им понравились.

Известно, что благодаря открыткам помощь оказана 156 детям, а для НИИ Детской онкологии и гематологии им. Н. Н. Блохина был куплен и установлен уникальный хирургический аппарат — OSCAR-3, который помогает детям с эндопротезами.