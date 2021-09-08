Насколько опасно справлять нужду в море

На отечественных пляжах зачастую можно обнаружить проблему интимного характера. Туалетов либо совсем нет, либо они находятся далеко. Люди, не долго думая, отправляются справлять нужду в море. "Рамблер" выяснил, насколько это может быть опасно.

Несмотря на общественное порицание этого процесса, ученые говорят, что в этом нет ничего опасного для окружающей среды. Даже если бы все жители планеты справляли нужду в море, состав мочевины в воде был бы низким.

Для водных обитателей это естественно, например, кит финвал выделяет 970 л мочи в день. При этом азот, который содержится в моче, вступая в реакцию водой, образует аммиак. А он, в свою очередь, поддерживает рост морских растений.

Но не все так радужно, так как не везде есть сильные течения. В моче содержатся бактерии, антибиотики и гормоны. И вот они как раз пагубно влияют на природу, особенно страдают коралловые рифы.

Из-за обилия мочи в воде появляются водоросли, они не дают кораллам получать свет, а продукты распада гормональных средств пагубно влияют на рыб. В районах Таиланда, куда сливали нечистоты, пляж пришлось закрыть, чтобы подводные жители смогли восстановиться.

Когда человек справляет нужду в воде (морской или речной) он также наносит вред и себе. Дело в том, что в заключительном процессе мочеиспускания возникает вакуум, который забрасывает немного воды в уретру. Вместе с ней туда может попасть любая бактерия или песок.