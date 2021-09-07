Где в России смотреть на живых китов

Увидеть вживую кита — мечта многих туристов. Чтобы посмотреть на прекрасное млекопитающее, не обязательно лететь в Исландию или в островные государства, откуда китов обычно наблюдают. «Рамблер» рассказывает, где в России посмотреть на китов.

Наблюдение за китами как вид экологического туризма сформировался в xx веке. До того моряки и путешественники видели китов случайно: силуэт огромного млекопитающего в морской глубине сулил как большую удачу, так и предупреждал об опасности.

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Позднее ученые научились предсказывать поведение китов, а потому их легче было проследить даже в дикой природе. Сейчас во всем мире организовываются экспедиции, цель которых — увидеть удивительных животных в их среде обитания, узнать подробнее об образе жизни и повадках. Многие гиды также рассказывают о вреде дельфинариев, о жестоком содержании китов в неволе, призывая не поощрять такой бизнес рублем.

Киты водятся в крупных морях и океанах. Обычно животные собираются и двигаются группами от нескольких сотен до тысяч голов. Киты мигрируют в знакомых пределах и редко уплывают исследовать неизведанные земли. Более того, стаи придерживаются определенного времени и маршрутов миграции.

Обычно киты водятся далеко от берегов. Однако в летнее время они приближаются к земле, дабы размножаться и растить потомство. Время, когда в водах гарантированно можно увидеть кита — между июлем и сентябрем.

Где смотреть китов в России

Шантарские острова

Главная достопримечательность Охотского моря — гренландский кит, которого также называют полярным. Обычно гигант обитает в холодных северных водах: его самое «южное» стадо встречается рядом с Дальним Востоком. Эти удивительные существа редко видят людей, а потому охотно подплывают к лодкам и суднам.

Курильские острова

На острова, которые омываются Тихим океаном, туристы прибывают, чтобы наблюдать за необычными горбатыми китами. Другой местной достопримечательностью считается японский гладкий кит. Они, в отличие от серых собратьев, темного цвета и не имеют спинного плавника. Голова и нижняя челюсть усажена роговыми шишками, благодаря чему кит похож на чудище из японских гравюр. Кроме того, на Курилах можно понаблюдать за косатками — еще одни примечательные представители зубатых китов.

Соловецкие острова

В Белом море обитают белухи — вид зубатых китов из семейства нарваловых. Детеныши этого вида сине-голубого цвета, а старшие особи белые.

Командорские острова

В водах Берингова моря водится редкий вид китообразных — клюворыл. Это морское млекопитающее меньше китов, на лбу развита жировая подушка, окрас белый или серый.

Камчатка

В местных водах живет горбатый кит — единственный современный вид из рода горбатых китов. Свое название он получил из-за плавника на спине, формой напоминающий изогнутую спину.

Чукотка