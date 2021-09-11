"Такси за $500": что иностранцы говорят о Москве

Москва всегда была центром притяжения туристов из разных стран. До пандемии больше всего в Россию приезжало туристов из азиатских стран. Их можно было встретить на Красной площади, центральных улицах и торговых центрах. По словам президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрея Игнатьева, туристический поток в Россию снизился на 30% из-за пандемии. Улучшения ситуации стоит ожидать только через два года.

По его словам, большинство туристов, приезжающих в Россию прибывают из стран Персидского залива, Германии и Франции. "Рамблер" решил собрать отзывы туристов из других стран о том, какие впечатления у них остались после путешествия в Москву.

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Таксисты и цены

Не секрет, что в Москве таксисты, если видят иностранца, то завышают ценник на свои услуги. Многие люди, которые приезжают к нем из-за рубежа, уже знают об этом и дают советы другим.

"Таксист хотел взять с меня лишние $100, и я был к этому готов. Я сказал ему, что это не по закону и мы разошлись", "Да, у меня тоже была такая ситуация. Мы встали в длинную пробку и таксист просил сверху надбавку", "Я вышел из аэропорта и меня предложили довезти за 500 долларов до отеля. Я вежливо отказался"

Отзывы касаются не только таксистов и цен, но и самого аэропорта. По словам путешественника из Франции, организация паспортного контроля в одном из аэропортов показалась ему отвратительной из-за больших очередей и хамства таможенной полиции.

"Мы приземлились в 10:20, вышел с паспортного контроля я только в 11:05"

Долгие пешие прогулки

На форуме туристов из Англии путешественники делятся впечатлениями о своем опыте поездки в Москву. Многие отмечают, что если вы хотите посмотреть все достопримечательности и проникнуться холодом, то вам нужно будет много постоянно ходить. Несмотря на это, туристы говорят, что им нравится такой формат экскурсий. Благодаря ему они смотрят на архитектуру и узнают больше о жизни в Москве.

"Будьте готовы к длительным прогулкам и довольно напряженному графику", "Вам придется ходить 15 километров пешком каждый день, чтобы все посмотреть", "Мы действительно много ходили несмотря на погоду. Даже когда был дождь и ветер, мы или пешком, а не смотрели на город сколь стекло автобуса"

Историческая составляющая

Большинство иностранцев поражаются тому, как Москва смогла сохранить свой исторический облик. Это касается не только архитектуры, музеев и старинных зданий, но и метро.

"Без преувеличения можно сказать, что Москва, столица России — это сокровищница исторического наследия. От красоты и размеров станции метро захватывает дух. Оно самое старое и самое удобное", — пишет путешественник из Японии.

Другие иностранцы, побывавшие в московском метро, восхищены тем, какое оно красивое и чистое.

"Я думаю, что в Италии и Испании гораздо больше попрошаек и воришек. Тут практически нет мусора, что делает город еще прекраснее"

Многие путешественники пишут, что были полны предрассудков перед путешествием, но все оказалось гораздо лучше, чем они предполагали.

"Ни один город не дарил мне столько впечатлений, как Москва. Я ни разу не чувствовал опасности, даже за пределами Садового кольца. Это — чистый город с большой культурной историей. Больше всего мне понравился музей Красной Армии с множеством экспонатов времен Второй мировой и холодной войны"

Кириллица и радушие русских

Некоторые путешественники отмечают, что у них возникли проблемы из-за того, что они не читают на кириллице или вообще не знают русский. По словам туристов, английский среди москвичей знают единицы. Однако, несмотря на это, люди все равно стараются помочь в любой ситуации.

"Многие люди не говорят по-английски, но если вы покажете карту и скажете, куда вам надо, человек будет объяснять по-русски и указывать направление пальцем", "Если вы читаете по-русски или хотя бы немного разговариваете, это будет большим плюсом. Тут вообще никто не говорит по-английски"

Дороговизна

Практически в каждом отзыве можно встретить слова о том, как дорого в Москве. Эти слова касаются ресторанов, сувениров и магазинов (иностранцы называют ЦУМ и ГУМ). По словам туристов, ужин в Москве обойдется в 100 долларов на одного человека. У кого-то выходило дороже.