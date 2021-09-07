Почему у Еврейской автономной области радужный флаг

Флаг Еврейской автономной области — один из самых необычных и красивых флагов Российской Федерации. "Рамблер" рассказывает, откуда появилась идея подобного символа.

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Еврейская автономная область граничит с Амурской областью и Хабаровским краем, входит в состав Дальневосточного федерального округа. Флаг области — его официальный государственный символ как субъекта Российской Федерации. Радужный флаг утвержден 27 ноября 1996 года, а позднее внесен в Государственный геральдический регистр под номером 102.

Описание реестра гласило, что флаг представляет собой белое прямоугольное полотнище, на горизонтальной оси которого расположена цветная полоса, символизирующая радугу. Радуга на флаге состоит из семи узких горизонтальных полосок: красной, оранжевой, желтой, зеленой, голубой, синей и фиолетовой. Если смотреть на флаг лицом (то есть в анфас), полоски должны быть расположены именно в этом порядке.

Важна ширина каждой из полосок: она равна 1/40 ширины флага. Между цветными пролегают белые полоски, ширина каждой из которых равна 1/120 ширины флага. Отношение ширины флага к его длине — 2:3.

23 апреля 2008 закон Еврейской автономной области 369-ОЗ утвердил новое и на данный момент последнее описание флага:

"Флаг Еврейской автономной области представляет собой белое прямоугольное полотнище, на горизонтальной оси которого расположена цветная полоса, символизирующая радугу и состоящая из семи узких горизонтальных полосок, расположенных сверху вниз в следующем порядке: красной, оранжевой, жёлтой, зелёной, голубой, синей и фиолетовой, ширина каждой из которых равна 1/40 ширины флага, разделённых между собой узкими белыми горизонтальными полосками, ширина каждой из которых равна 1/120 ширины флага. Отношение ширины флага к его длине составляет 2:3".

Что обозначают цвета

В 2018 году была проведена всероссийская перепись населения. Согласно полученным данным, среди населения ЕАО (156 500 человек) всего 1660 человек идентифицируют себя как евреи. Несмотря на малый процент еврейского населения, флаг отсылает к традициям иудаизма и библейским сказаниям.

Белый цвет полотнища символизирует чистоту, противопоставление тьме и незнанию. Этот цвет также ассоциируется со светом, безгреховностью и новым началом.

Радуга — библейский символ мира, радости, добра. Она символизирует договор между богом и человечеством. По легенде, творец заключил с Ноем договор после всемирного потопа, и в знак примирения осветил небо радугой. Это небесное явление можно увидеть на многих картинах, которые изображают Ноя с ковчегом после всемирного потопа.

"Я полагаю радугу Мою в облаке, чтобы она была знамением завета между Мною и между землею Когда Я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душою живою Радуга и завет Бога с человеком", — Бытие 8:18-22; 9:1-17.

Какая именно радуга

В 2013 году жительница ЕАО потребовала от властей сменить официальный флаг региона. Женщина усмотрела во флаге гей-пропаганду. Флаг ЛГБТ-движения, на который ссылается женщина, состоит из шести полос. В отличие от «классической» радуги, в этом флаге отсутствует голубой.