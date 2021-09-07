За что туристу могут сделать замечание в Дагестане

Из-за закрытых границ среди россиян отмечается высокий спрос на путешествия в пределах страны. Излюбленными местами стали не только приморские курорты, но и другие места, которые раньше не были так популярны. Например, популярным направлением для отдыха оказалась республика Дагестан. Туристы любят ездить туда для того, чтобы посмотреть на природу, а также попробовать местную кухню и больше узнать о культуре.
В Дагестане действительно много природных достопримечательностей, а природа пестрит яркими красками в любое время года. Однако туристы не раз рассказывали о прецедентах, которые происходили с ними в этой республике. "Рамблер" собрал самые громкие ситуации, когда туристам делали замечание в Дагестане.
В июле 2021 года на общественных слушаниях по проблемам развития туризма в Дагестане, прошедших в одном из кафе Махачкалы, была опубликована памятка для туристов, в которой сообщалось о том, как им нужно одеваться и вести себя в Дагестане. Подобное сообщение вызвало массу споров.
Так, женщинам посоветовали не надевать облегающие джинсы или короткие юбки, а мужчинам запретили надевать шорты. Туристам посоветовали не обниматься и целоваться на публике, не курить в общественных местах, а также запретили употреблять алкоголь и находиться в нетрезвом состоянии в общественных местах.
На этот список советов и туристы, и сами жители Дагестана отреагировали неоднозначно. Местные заявили, что некоторые живущие в республике сами не соблюдают эти рекомендации. Туристов же возмутило то, что их просят делать вещи, которые не подкреплены законом.
Уже в августе в социальных сетях было опубликовано видео, на котором местный житель Дагестана сделал замечание туристу. На кадрах видно, как к мужчине подходит житель, здоровается и щипает его за ногу. Турист пояснил, что он приехал из Подмосковья.
"Это мечеть — священное место. Тут нельзя так ходить", — обратился к мужчине местный житель. При этом на кадрах видно, что само здание мечети находится рядом с людьми, путешественник стоял на улице около нее.
При этом местные жители в комментариях не оценили действий оператора.
"Зачем щупать за ноги парня мужчине? Это разве красиво?! И зачем на камеру это все снимать? Неужели нельзя не дотрагиваясь,до чужого человека это объяснить? Разве турист заходит в мечеть? Герой нашелся", "Так замечания делать можно только своим детям!", "Но на мой взгляд, правоверный мусульманин с иманом, не позволит себе такое как щупать ногу чужого человека с камерой в руках! Можно было сделать замечание поприличнее. И без камеры", — написали пользователи.
В августе в Дагестане произошел еще один инцидент с туристами. На кадрах видно, как мужчина подходит к паре и начинает кричать: "Уважаемая! Это ваша цивилизация, да? И вы хотели ее нам показать, да? Нам не нравится такая цивилизация в публичном месте". В конце видео слышно, как мужчина плюет в сторону пары.
Предположительно, он мог сделать замечание пары из-за одежды, так как они были в коротких шортах. Есть и другая версия — они демонстрировали на публике свои чувства.
Большинство комментаторов не поддержали мужчину и заявили о том, что осуждают такое поведение по отношению к туристам.
В одном из сообществ Дагестана было опубликовано видео. На нем видно, как женщины в платьях сидят в кафе, изучают меню и разговаривают. Мужчина, снявший это видео, принял женщин за мужчин. призвал наказать.
"Целью, скорее всего, было вызвать гневную и яростную реакцию дагестанцев, даже не смотря на то, что они могли спровоцировать людей на убийство"
Позже выяснилось, что на кадрах все же были женщины. Местные чиновники предположили, что одна из них — спортсменка и попросили не распространять ложные сведения.