За что туристу могут сделать замечание в Дагестане

Из-за закрытых границ среди россиян отмечается высокий спрос на путешествия в пределах страны. Излюбленными местами стали не только приморские курорты, но и другие места, которые раньше не были так популярны. Например, популярным направлением для отдыха оказалась республика Дагестан. Туристы любят ездить туда для того, чтобы посмотреть на природу, а также попробовать местную кухню и больше узнать о культуре.

В Дагестане действительно много природных достопримечательностей, а природа пестрит яркими красками в любое время года. Однако туристы не раз рассказывали о прецедентах, которые происходили с ними в этой республике. "Рамблер" собрал самые громкие ситуации, когда туристам делали замечание в Дагестане.

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Памятка с дресс-кодом

В июле 2021 года на общественных слушаниях по проблемам развития туризма в Дагестане, прошедших в одном из кафе Махачкалы, была опубликована памятка для туристов, в которой сообщалось о том, как им нужно одеваться и вести себя в Дагестане. Подобное сообщение вызвало массу споров.

Так, женщинам посоветовали не надевать облегающие джинсы или короткие юбки, а мужчинам запретили надевать шорты. Туристам посоветовали не обниматься и целоваться на публике, не курить в общественных местах, а также запретили употреблять алкоголь и находиться в нетрезвом состоянии в общественных местах.

На этот список советов и туристы, и сами жители Дагестана отреагировали неоднозначно. Местные заявили, что некоторые живущие в республике сами не соблюдают эти рекомендации. Туристов же возмутило то, что их просят делать вещи, которые не подкреплены законом.

Замечание из-за шорт

Кадр из видео

Уже в августе в социальных сетях было опубликовано видео, на котором местный житель Дагестана сделал замечание туристу. На кадрах видно, как к мужчине подходит житель, здоровается и щипает его за ногу. Турист пояснил, что он приехал из Подмосковья.

"Это мечеть — священное место. Тут нельзя так ходить", — обратился к мужчине местный житель. При этом на кадрах видно, что само здание мечети находится рядом с людьми, путешественник стоял на улице около нее.

При этом местные жители в комментариях не оценили действий оператора.

"Зачем щупать за ноги парня мужчине? Это разве красиво?! И зачем на камеру это все снимать? Неужели нельзя не дотрагиваясь,до чужого человека это объяснить? Разве турист заходит в мечеть? Герой нашелся", "Так замечания делать можно только своим детям!", "Но на мой взгляд, правоверный мусульманин с иманом, не позволит себе такое как щупать ногу чужого человека с камерой в руках! Можно было сделать замечание поприличнее. И без камеры", — написали пользователи.

Плевок за одежду

Кадр из видео

В августе в Дагестане произошел еще один инцидент с туристами. На кадрах видно, как мужчина подходит к паре и начинает кричать: "Уважаемая! Это ваша цивилизация, да? И вы хотели ее нам показать, да? Нам не нравится такая цивилизация в публичном месте". В конце видео слышно, как мужчина плюет в сторону пары.

Предположительно, он мог сделать замечание пары из-за одежды, так как они были в коротких шортах. Есть и другая версия — они демонстрировали на публике свои чувства.

Большинство комментаторов не поддержали мужчину и заявили о том, что осуждают такое поведение по отношению к туристам.

Наказать за платья

Кадр из видео

В одном из сообществ Дагестана было опубликовано видео. На нем видно, как женщины в платьях сидят в кафе, изучают меню и разговаривают. Мужчина, снявший это видео, принял женщин за мужчин. призвал наказать.

"Целью, скорее всего, было вызвать гневную и яростную реакцию дагестанцев, даже не смотря на то, что они могли спровоцировать людей на убийство"