Непотопляемый метеор: как работает чудо водного транспорта

На метеоре можно доехать из Питера в Петергоф или добраться до острова Валаам, а также доплыть до Рыбинского водохранилища из Ярославля. В советское время на «Метеорах» обожали плавать в Волгограде. "Рамблер" выяснил, как работает чудо водного транспорта.

Корабль на крыльях изобрел Ростислав Алексеев, сейчас такие модели используют редко. Но раньше на метеорах плавали по всему миру. Так как на высокой скорости они летали над поверхностью воды благодаря подводным крыльям. А на низкой плыли как обычные корабли.

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Скорость движения кораблей сильно зависела от погодных факторов, поэтому с 1920 года началась разработка совершенно нового транспорта. Проект первого речного судна, способного парить над водой, был разработан талантливым инженером-кораблестроителем Алексеевым в 1940-х годах. А в 1957 году в СССР произвели первое пассажирское судно «Ракета». Именно он превратился в уже известный многим «Метеор».

Максимальная скорость, которую способен развить катер, не превышает 75 км/ч. В автономном режиме он способен преодолеть расстояние до 600 км, а для обслуживания необходимо всего три человека. При этом в сам метеор помещается больше 150-ти человек.

Еще один плюс «Метеора» — устойчивость. С ними не случалось критических аварий. Да, иногда корабли попадали на мель или пловцы могли заплыть не туда, но никакие волны не могли перевернуть судно.

Серийное производство «Метеоров» завод им. Горького прекратил с развалом Советского Союза и до сегодняшнего дня считалось, что новых крылатых судов больше не появится. Главным недостатком судов на подводных крыльях считается малый срок службы двигателей.

Когда двигатель выходил из строя, его необходимо было заменить новым. В условиях плановой экономики это было обычной практикой. Но после развала СССР цены выросли, поэтому от «Метеоров» быстро отказались.