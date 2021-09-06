Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Дождь из стаканов, сумок и людей: почему поезда так сильно трясет

Даша Краснова
36 минут назад

Когда пассажиры едут в поезде, то часто отмечают нарушение плавности хода. Стук стаканов уже стал настоящей метафорой, характеризующей путешествие по железной дороге. "Рамблер" выяснил, почему поезда так трясет.

Дождь из стаканов, сумок и людей: почему поезда так сильно трясет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Неудовлетворительное состояние тормозного оборудования поезда, отказы электрической схемы локомотива и человеческий фактор чаще всего влияют на то, что поезд трясет больше обычного. Некоторые даже считают, что если поезд едет рывками, значит за рулем машинист товарного, а не пассажирского поезда. Так как специфика вождения у них отличается.

Продольно-динамические реакции в поезде возникают из-за неравномерного торможения и отпуска тормозов разных вагонов. Чем больше длина поезда, тем больше проявляются реакции, вызванные скоростью распространения тормозной волны. Поэтому важно и то, в каком состоянии находится сам поезд, и навыки конкретного машиниста. Для обеспечения комфорта пассажиров требуется максимальная плавность управления.

Если машинист будет резко давить на педаль газа и тормоза, то возможно падение пассажиров внутри вагона. Однако к управлению пассажирскими поездами допускаются лишь машинисты первого или второго класса квалификации, то есть самые опытные профессионалы.

Также качество ходе может зависеть от состояние путей. Со временем они расширяются или просаживаются, а это, в свою очередь, влияет на плавность хода.

При этом отступления от нормативов по просадкам и перекосам вызывают не только, качку и рывки, но и могут угрожать безопасности движения.

Отдых в России,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители