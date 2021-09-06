Дождь из стаканов, сумок и людей: почему поезда так сильно трясет

Когда пассажиры едут в поезде, то часто отмечают нарушение плавности хода. Стук стаканов уже стал настоящей метафорой, характеризующей путешествие по железной дороге. "Рамблер" выяснил, почему поезда так трясет.

Неудовлетворительное состояние тормозного оборудования поезда, отказы электрической схемы локомотива и человеческий фактор чаще всего влияют на то, что поезд трясет больше обычного. Некоторые даже считают, что если поезд едет рывками, значит за рулем машинист товарного, а не пассажирского поезда. Так как специфика вождения у них отличается.

Продольно-динамические реакции в поезде возникают из-за неравномерного торможения и отпуска тормозов разных вагонов. Чем больше длина поезда, тем больше проявляются реакции, вызванные скоростью распространения тормозной волны. Поэтому важно и то, в каком состоянии находится сам поезд, и навыки конкретного машиниста. Для обеспечения комфорта пассажиров требуется максимальная плавность управления.

Если машинист будет резко давить на педаль газа и тормоза, то возможно падение пассажиров внутри вагона. Однако к управлению пассажирскими поездами допускаются лишь машинисты первого или второго класса квалификации, то есть самые опытные профессионалы.

Также качество ходе может зависеть от состояние путей. Со временем они расширяются или просаживаются, а это, в свою очередь, влияет на плавность хода.