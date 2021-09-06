«Черно на душе»: туристку ужаснули полумертвые озера и леса Карелии

Туристка Елена Типикина отправилась в путешествие по Карелии, но ее надежды не оправдались. На своей странице в социальной сети «Вконтакте» она рассказала, что из увиденного больше всего ее ужаснуло. Орфография и пунктуация автора сохранена.

Фото: Pixabay Pixabay

Елена честно призналась, что после возвращения ей несколько дней вообще не хотелось что-либо о своей поездке, но начала с приятных моментов:

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«Вроде бы ух! Зимний запас отменных белых грибов уже упакован в морозилку, брусника спелая, крупная, отборная перемолота в блендере и разлита по банкам, чудесные новые фото любимой собаки имеются в новом альбоме и еще мы с собой привезли из поездки прекрасные фотопортреты наших любимых карельских друзей».

Но дальнейший рассказ путешественницы пронизан болью и отчаянием:

«Ужас варварского разграбления природных ресурсов Карелии - это останки изуродованных, разоренных, а прежде заповедных лесов бывших удивительной красоты. Горы, завалы гнилых сучьев, вываленных лесопромышленными комбайнами посередь выгрызенных долыса, истерзанных гусеницами лесных полян... Ни одной высаженной делянки молодых саженцев на месте тотальных порубок в Карелии этим летом я не увидела, только наваленные горами мертвые останки соснового леса.. они везде. Этого катастрофического ***** не видно с проезжей федеральной дороги, но пройдите триста метров от дороги вглубь и лес уничтожен, выбран дотла, а щепки, сучья... они гниют буреломом и кишат плесенью и жуком -вредителем».

Состояние знаменитых карельских озер также ужаснуло Елену:

«Мало убитого леса и заросших, заиленных, уже полумертвых(а прежде кристально чистых) лесных озер, которые сгноили и запакостили пищотходами садковые форелеводческие хозяйства (как на подбор в таких конторах рулят московские учредители)».

Но корень экологической катастрофы в Карелии туристка видит не только в действиях властей, но и в поведении гостей из Москвы и Петербурга.

«Еще и канавы лесные противопожарные в североладожских дюнах...канавы, густо заваленные стеклами, полиэтиленом, пластиковыми тарелками, памперсами и использованными женскими прокладками - а это уже не корпорации паскудят, это наши с вами столичные сограждане так отдыхают! Да, так выглядят последствия развития туристического чеса, последствия запуска непродуманной программы «инфраструктурного туризма», так отдыхают московские и питерские богатенькие хипстеры, посещавшие ладожские дюны на скоростных поездах выходного дня, задорого приезжая в эти края на купанье с ночевочкой и вискариком, на скоростных поездах повышенной комфортности »

Елена Типикина отметила, что после поездки впала в уныние. «Черно на душе», — описала она свое состояние.

https://vk.com/Елена Типикина

Женщина подчеркнула, что теперь знает причину лесных пожаров не только в Карелии, но и в Якутии и Сибири.

«Там, где низовой тлеющий огонек встречает вот такие гряды из веток, сучьев и прочего горючего мусора, брошенного в лесу алчными пожирателями строевой древесины, там огонь разгорается и встает в полный рост..»

Отвечая на комментарии сочувствующих, она объяснила свой взгляд на проблему:

«По моему мнению, прежде чем запускать скоростные поезда с СВ - вагонами и " ласточки" из Москвы и Питера — нужно не только красивый деревянный перрон посреди леса строить, а системно решить, куда тысячи приезжих туристов сложат и сольют свои фекалии и бытовой мусор и кто, когда и куда его вывезет из природоохранной зоны! А так же определить: кто будет за всем этим надзирать и организовывать гопничающую публику на побережье... Перроны построены, только рядом с этими чудесными дикими песчаными пляжами нет ни одной урны».

Пользовательница Наталия Азнаева возразила, что баки не могут решить все проблемы:

«К сожалению, мусорные баки проблемы не решают, у нас на двух озерах их поставили — результат тот же. Местные жители уже очень не по-доброму относятся к питерским отдыхальцам. Рейды проводим по уборке на озерах каждый год гора мусора только увеличивается».

Елена подчеркнула, что не была в Карелии три года, подразумевая, что многое изменилось за этот срок.

Но еще в 2015 году Маргарита Цветкова в сообществе «Драйвер — путешественник» опубликовала честный и не слишком позитивный отзыв о путешествии в Карелию с мужем и котом. Ее рассказ подтверждает, что Карелия и шесть лет назад переживала не самые лучшие времена. «Рамблер» собрал самые важные моменты. Орфография и пунктуация автора сохранены.

«Рускеала. По пути заглянули на водопады Ахинкоски. Красивое и приятное место. Пока ещё на стадии развития. Далее сам карьер. Поначалу все кажется красиво и культурно, но стоит залезть в кусты по тропке, чтобы найти лучший ракурс, начинаешь переступать бумажки и кучки. И это при наличии бесплатного, теплого туалета. Вот не понимаю я таких людей. В общем, мусора полно», — рассказала Маргарита.

«Петрозаводск. По пути видим настоящую Карелию — разрушенные дома, остатки печей и фундаментов. Колоссальный (по советским меркам) и красивы конный завод в плачевном состоянии. А вернее все брошено, разграблено и гниет», — продолжила свою невеселую повесть путешественница.

Водопад Кивач не произвел большого впечатления:

«Медвежьегорск. Сначала, по пути, посетили водопад Кивач, где нам другие такие же путешественники посоветовали съездить посмотреть Кижи подешевле на Великую губу. А сам Кивач ничего необычного не представляет. Просто водопад, огромное количество комаров и все. Ничего примечательного».

В Медвежьегорске Маргарита и ее супруг посетили краеведческий музей и мемориальный комплекс Сандармох — лесное урочище, ставшее местом массовых расстрелов в конце тридцатых годов.

«Сходили в музей краеведческий, где за нами по пятам, не спуская глаз ходила одна работница. Видимо думала, что раз молодежь пришла, значит унесут что-то. В общем не очень приятно было. Дальше решили заехать в мемориальный комплекс Сандармох. В общем просто кладбище в лесу, два памятника и церквушка. Чуть поодаль были обнаружены то ли окопы, то ли ямы, где велись расстрелы, и везде было полно мусора. Такое туристам не показывают».

По дороге в Великую Губу туристы решили посмотреть финские оборонительные укрепления:

«К слову табличка при въезде на гору была оторвана и просто прислонена к столбу, ну и трава там выросла приличная, так что мы её заметили когда выезжали, а не когда въезжали. Поднялись к первому и наиболее значимому сооружению, пошли смотреть что там. А рядом сплошь мусор, граффити повсюду. При выходе из этого бункера встретили семью: папа, мама и двое детей. На наши вопросы: не опасно ли тут ходить? Рассмеялся и сказал все хорошо, мирно. Правда, из-под куртки торчал топор, вот и думай опасно или нет? Также он нам указал, куда следует пойти, чтобы посмотреть другие сооружения. Все оказалось в таком же жалком состоянии. А в самом городе у почти подножья этой горы раньше был склад, который местные жители уже переоборудовали под мусорку. Вот вложило бы государство деньги в охрану, тут бы такой интерактивный музей сделать можно было бы. А так, жалко, горько и обидно, что никому это не нужно. Также нам сказали, что в 90 в этом бункере были дискотеки и сейчас молодежь костры жгут и пьянки устраивают. Грустно все это. Ладно, ещё немного погрустив, отправились дальше. Дорога оставляла желать лучшего. Ямы, выбоины, поваленные деревья».

Кижи также вызвали у Маргариты противоречивые чувства:

«И тут мы как всегда решили не идти за толпой туристов, а пойти против течения и свернув на альтернативную дорогу, пошли по ней. На карте, которую нам дали на входе, мы вышли на нужный маршрут с обозначениями. Также нас предупредили, что на острове есть гадюки. Конечно же, свернув на тихую дорожку, мы её и встретили. Итак, идем мы по маршруту и видим, стоит заброшенный трактор, валяется куча мусора, какие-то ржавые железки и это все на маршруте! Я была просто в шоке. Так же по острову ездят обычные бобики, уазы и прочие машины. Местные жители живут себе в обычных домах, подальше от толп туристов, также везде понатыканы антенны, висит белье. Все здания, которые якобы музейные, закрыты на амбарный замок и посмотреть можно только снаружи... А сами Кижи из себя ничего приличного не представляют. Просто деревянные церкви, кое-где на реконструкции. И все. Капитан вообще сказал, что Кижи давно купила московская мафия и гребет деньги, а местные, что на неё работают, как получали копейки, так и получают. А вот цены на этот «золотой» остров только растут».

«Мы поняли только одно — то что очень громко рекламируют не стоит этого, есть куча мест которых нет в маршрутах и хорошо! Только на тех маршрутах нет вездесущего мусора, следов человеческой цивилизации. Решено теперь ехать ещё севернее, где меньше народу. Посмотрим что там. А Карелия, в том виде, в котором её рекламируют, нам не особо приглянулась. Не зря мне говорили, что Карелия и Норвегия похожи, только в Норвегии нет мусора», — резюмировала Маргарита.

Год назад Алексей Синицын составил рейтинг худших мест в Карелии и выложил его на сайте для путешественников make-trip.ru.

«Карелия — славное место, но есть здесь и совершенно убогие места, которые по какому-то вопиющему недоразумению являются при этом и самыми популярными локациями», — подчеркнул Алексей.

Первое место в списке занял водопад Кивач:

«Унылый водопад, за возможность лицезреть который еще и деньги берут. Настолько скучное место, что мы просто проехали мимо. В мире и нашей стране есть столько красивейших и величественных водопадов, что тратить время и деньги на такую мелочь совершенно ни к чему».

Второе досталось парку «Рускеала»:

«Парк трещит по швам от переполненности туристами. Если вы рядом, заскочить стоит, а вот ехать сюда издалека — ни в коем случае. У маркетологов этого туристического аттракциона хватило совести назвать «Рускеалу» горным парком, что, конечно же, обман — никаких гор здесь нет и в помине. Мраморные срезы красивы, каньон в лучах закатного света живописен, ретро-поезд занимателен — на этом всё. Своих 300 это место не стоит, а ведь за любую развлекаловку внутри парка берут еще по 1000-1500 ...Рядом еще есть Рускеальские водопады (4 метра), они тоже с платным входом — в топку».

На третьем месте оказался вулкан Гирвас:

«Древний вулкан, интересный только геологу. Туристов сюда привозят пачками, водят как стайку утят под скучную лекцию гида, ежеминутно здесь делается тысяча фото (непонятно зачем). Ничего красивого, ничего интересного. За посещение берут 100 . Есть бесплатный обход охранника, но место не стоит даже свободного посещения».