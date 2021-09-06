Одни выходные в Питере: чем заняться туристу

Чем заняться в северной столице, если у вас на путешествие только одни выходные? «Рамблер» подумал за вас и составил план путешествия по Санкт-Петербургу на один уикенд. План не зависит от времени года: Питер хорош зимой, весной, летом и осенью.

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Суббота

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Утро: позавтракать знаменитыми пышками

Адрес: Большая Конюшенная ул. , 25

В Санкт-Петербурге работает более 15 пышечных, но есть только одна «та самая» — рядом со станцией метро «Невский проспект». Легендарное кафе открылось в 1958 году и с самого начала работы имела скромный ассортимент. Заказать можно жареные в масле пончики с сахарной посыпкой и кофе с молоком как в школьной столовой — в общем-то и все. В заведении старая советская обстановка, непримечательная мебель, не принимают банковские карты. Однако все эти недостатки не мешают заведению собирать очереди клиентов перед дверьми. Люди стоят в линии по полчаса, даже в дождь и снег, лишь бы попробовать легендарное блюдо. Поэтому лучше приходить именно утром, когда не очень много посетителей. Пышка стоит 20 рублей: берите сразу 5-6 штук, чтобы не идти снова в очередь.

День: пройтись по главным достопримечательностям

А именно: Невский проспект, Дворцовая площадь, Спас на Крови, Исаакиевский собор

Точки притяжения всех туристов в Петербурге — дворцы, церкви, исторические здания. Чтобы обойти все интересные места, не хватит и жизни (это могут подтвердить местные), но за день реально пройтись по самым знаменитым точкам.

От станции метро «Площадь Восстания» (напротив Московского вокзала) пройдитесь вниз по Невскому проспекту до станции «Гостиный двор». Далее поверните в сторону канала Грибоедова, чтобы увидеть красочно-пряничный Спас на Крови. Затем можно сделать крюк в Михайловский сад или Марсово поле, либо сразу вдоль набережной реки Мойка дойти до Дворцовой площади и Эрмитажа. Оттуда — на Дворцовую набережную и, пройдя через Александровский сад, пройти к Исаакиевскому собору. Быстрым шагом весь маршрут займет около 1,5 часов, медленным — примерно 2-3.

Вечер: сходить в театр

На выбор: Мариинский, Михайловский, Александрийский, Театр Ленсовета, Молодежный театр на Фонтанке

Чем престижнее театр, тем сложнее достать билет в последний момент. Но без развлечений вы не останетесь. Санкт-Петербург не ограничивается только классическим искусством: сходите не на балет, а, например, в экспериментальный театр. В Питере таких много, и везде свои «фишки». Например, актеры театра FULCRO дают представления на улице, а во время перфоманса «Одержимый Петербург» зрители сами могут менять ход действия спектакля. Такое понравится даже детям, которым обычно скучно сидеть два часа в неудобном кресле.

Воскресенье

Утро: прогуляться в парке

Какие есть: Парк 300-летия Петербурга, Александровский, Екатерининский, Измайловский Сад, Елагин остров, Марсово поле

Преимущество Петербурга в том, что парки и скверы есть практически на каждой станции метро. Особенно красивы парки, выходящие на залив: Приморский парк Победы (кстати, там же находится знаменитый «Диво Остров» с аттракционами) и Парк 300-летия Санкт-Петербурга с песчаными пляжами и видом на Лахта-центр. Летом там прекрасно устраивать пикники, осенью — сидеть на скамейке, читать Пушкина и думать о великом, зимой — гулять вдоль воды, а потом согреваться в местной кафешке.

День: покататься по каналам

Например: Маршрут Имперского Петербурга, Маршрут по островам, Маршрут Северной Венеции, Золотой Треугольник, Балтийский круиз

В Петербурге масса компаний, которые предлагают прогулку на катере, все примерно одинакового качества. Лучше отправиться на прогулку днем, когда светлее и теплее. Около воды и так холодно, а особенности петербуржской архитектуры лучше рассматривать на свету. Развод мостов можно посмотреть и с суши.

Вечер: пройтись по крышам