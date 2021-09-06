На что только не идут люди ради красивых кадров и ошеломляющих видеороликов. На этот раз мужчина решил запечатлеть себя в Сочи на фоне огромной волны, которая эффектно разбивается у него за спиной. Он опубликовал соответствующую видеозапись в сообществе «Типичный Краснодар».

На этот раз мужчина решил запечатлеть себя в Сочи на фоне огромной волны, которая эффектно разбивается у него за спиной. Он опубликовал соответствующую видеозапись в сообществе «Типичный Краснодар».

«Накрыло, так накрыло. Конечно, опасно, но завораживают такие волны», — написал автор видеоролика.

Действительно, зрелище получилось впечатляющим. Но комментаторы отметили, что эксперимент был смертельно опасным. Некоторые даже засомневались, стоит ли демонстрировать такие видеоролики, ведь примеру могут последовать дети. Но нашлись и такие подписчики, которые посчитали, что видеоролик стоил такого риска. «Рамблер» собрал самые яркие высказывания. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Roman Balenciaga: «Можно почувствовать себя Посейдоном».

Солнечная Ромашка: «Ну да, могло смыть в море с летальным исходом, зато кадры красивые. Нашли что постить».

Сергей Судаков: «Вряд ли смыло бы. На краю бордюр или как там это называется. За него зацепился бы в любом случае».

Алексей Марков: «Сколько утонуло в этом году, а сколько ещё утонет».

Усова Анна: «Красиво! Я залипла».

Владимир Макеев: «Очередной дебил, поставивший на кон возможно жизнь ради красивого видео».

Дмитрий Новожилов: «Потом этих оленей тиктокерных спасатели должны вытаскивать из моря».

Anch: «В канале премия Дарвина таких кадров не хватает».

Ольга Шилова: «Он там живой остался?»

Мария Мир: «Глупые людишки.. ради красивого кадра такой риск? А подумать о родителях, других родных и близких? Каково им в случае несчастного исхода? Или мы — боги, стихии нам подвластны?»

Лилия: «Зачем показывать такой пример, ведь дети запросто смогут повторить ради лайков».

Анастасия: «Премия Дарвина уходит этому парню. Заслужил».

Вероника Андреевна: «Не крылья ему дайте, а ласты, чтоб потом выплыть».

Марина Калугина: «А ещё дополнительную флешку для мозгов».

Апрель Мартов: «Его жизнь. Как хочет пусть живет. А спасатели знали куда устраивались на работу, пусть отрабатывают».

К сожалению, гости, а иногда и жители черноморских курортов часто забывают о своей безопасности или сознательно испытывают судьбу. Например, 16 августа в Instagram-аккаунте @sochi_live была выложена видеозапись, на которой видно, что мужчина решил искупаться во время шторма. Однако из-за мощного прибоя он не смог выбраться обратно на пирс. На помощь к нему пришли двое мужчин, однако удар волны сбросил одного из добровольцев в море. В конце концов оба смогли выбраться, но пользователи соцсетей возмутились поведением «покорителя шторма».

Leowein22: «Возникает вопрос, что он делал там во время шторма... Из-за одного потом лезут спасать другие».

Alena.petri93: «И еще других прихватят такие люди»

Wowkiri: «Почему из-за таких должны страдать люди?»

Mary_fleur_de_lis: «Зачем вообще подходить к воде, когда такая погода? Делаете другим людям проблемы»,

Rudchenko__elena: «Мозги иметь нужно»