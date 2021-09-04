Пять самых красивых старинных городов России

В России сохранилось множество старинных городов с тысячелетней историей. Они пережили войны и катаклизмы, стали настоящими памятниками истории. Именно в них родились и жили герои былин, сказаний и преданий. Глобальный маркетплейс для автодорожных поездок BlaBlaCar составил рейтинг из 5 старинных городов России, жителям которых удалось сохранить сказочную красоту исторических мест до наших дней.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Муром. Владимирская область

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«Кто не видел Мурома с Окой, тот не видел русской красоты». Эти строки принадлежат Максиму Горькому. Объездив всю Европу и проведя 7 лет на Капри в Италии, он, конечно, знал, о чем говорит.

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Этот небольшой живописный город был впервые упомянут в «Повести временных лет» в 862 году. Древнее происхождение Мурома подтверждают археологи — ученые обнаружили на его территории керамику Х века, а также следы деревянных мостовых и построек стародавних времен.

Да и популярная народная песня «По муромской дорожке» тоже о нем.

Рекомендуем посетить один из первых в России Спасо-Преображенский монастырь и светлую Николо-Набережную церковь. Во время прогулок по живописным улочкам легко представить себя героем древних сказаний — здесь родился былинный богатырь Илья Муромец, жили святые покровители семьи и брака Петр и Феврония. Главные муромские сувениры выполнены из бересты. А знаменитые калачи, известные не только в России, но и за ее пределами, муромцы пекут с XVI века.

Казань. Татарстан

Казань была основана как пограничная крепость на севере Волжской Булгарии предположительно в 1005 году.

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Долгие годы город был столицей Казанского ханства, а в 1556 году его завоевал Иван Грозный и присоединил к своему царству. Казани — одному из древнейших городов России — удалось сохранить неповторимое культурное наследие. Тут, как в огромном котле, смешались языки, религии, кухни, традиции и яркие архитектурные стили народов Запада и Востока.

Гостям Казани стоит посмотреть на город со стороны реки Казанки — отсюда открывается невероятной красоты вид на все главные достопримечательности: белоснежную мечеть Кул-Шариф, падающую дозорную башню Сююмбике, православный Благовещенский собор и белокаменный Кремль, входящий в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Старая Ладога. Ленинградская область

Старая Ладога находится в 120 километрах от Санкт-Петербурга. Основанная в 753 году, она стала не только первым славянским городом, но и первой столицей нашего государства. Да-да, именно так! Историки полагают, что отсюда начинал правление варяг и князь, родоначальник згаменитой династии Рюрик. В те времена город был процветающим ремесленным центром, международным портом и перекрестком торговых путей, где славяне общались с другими народами.

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Главная достопримечательность Старой Ладоги — ее древняя Староладожская крепость на берегу реки Волхов. Именно она придает особый колорит и атмосферу этому месту. Помимо возможности сделать сотни фантастических фотографий, здесь можно погрузиться в культуру и жизнь славян — пройтись по древнейшей в России улице, посетить старинный монастырь, пещеры и курганы, один из которых считается могилой Вещего Олега. Кстати, через два года Старая Ладога отметит 1 270 лет со дня основания. Получается, что это самый древний населенный пункт нашего рейтинга.

Ростов Великий. Ярославская область

Ростов Великий примечателен своей богатейшей историей — на территории города более 320 культурно-исторических памятников! Согласно «Повести временных лет», Ростов уже существовал в момент ее написания, то есть в 862 году. Кстати, эту дату принято считать годом основания города, и в следующем году ростовчане отметят 1 160 день рождения. Противостоя разрушительному влиянию времени и набегам врагов, местные жители сохранили величественный Успенский собор и красивейший Ростовский кремль с пятью храмами.

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Ростов считается центром традиционного художественного ремесла финифть. Финифть — это роспись эмалью по металлу. В прежние времена местные мастера были настолько искусны, что их произведения поставлялись ко двору Екатерины II и Павла I. Сегодня все желающие могут познакомиться с работами ростовских умельцев в тематических музеях города.

Брянск. Брянская область

Историки считают датой основания Брянска 985 год. Этот приграничный город не раз становился жертвой вражеских военных походов, а в XIV веке даже входил в Великое княжество Литовское. Город представляет собой уникальный памятник истории и культуры под открытым небом.

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