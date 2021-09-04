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Жители российских курортов поделились секретными словами

Диана Товсепова
2 часа назад

Известно, что в разных регионах страны прослеживаются особенности речи и характерные слова. Юг России также отличается уникальным лексиконом. В соцсетях поделились особенными словами, которые используют местные жители Сочи и соседних городов.

Жители Сочи поделились секретными словами
Фото: Кадр из фильма "Непосредственно Каха"Кадр из фильма "Непосредственно Каха"

Часть особенных слов связана с едой: "синенькие" — баклажаны. Так их называют на всем черноморском побережье России.

В Сочи и Абхазии слово "лодочка" крайне редко будет означать транспорт. В большинстве случаев так называют хачапури по-аджарски из-за формы, напоминающей лодочку.

Особенную греческую шаурму на юге называют "сувлаки", тогда как в самой Греции так называют мясо.

А вот отдыхающих на курорте часто называют "бздыхами". Кубаноиды — жители Кубани, претендующие на звание "сочинцев". Понаехи — граждане РФ из других регионов, переезжающие в Сочи.

Многие особенные слова связаны с многонациональностью города. Здесь уже много поколений живут армяне, абхазы и представители разных кавказских национальностей.

"Инч

Сочи - армянский город. Говоря "Инч", местные (в том числе русские) имеют ввиду "Что?"

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