100 тысяч на 10 дней: цены в Крыму возмутили туристов

На курортах начался бархатный сезон, и многие россияне продолжают выбирать Крым в качестве места для отпуска. Туристов на полуострове с приходом осени стало меньше, однако высокие цены вызывают недовольство у отдыхающих.

Путешественница из Екатеринбурга по имени Софья рассказала, что потратила 100 тысяч рублей на десятидневный отдых с восьмилетним ребенком. Они отдыхали в Евпатории и Гурзуфе:

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"Перелет из Екатеринбурга и обратно - 29 000 ,проживание в Евпатории пять дней - 19500,панисонат (питание входило). В Гурзуфе отель без питания на пять дней - 20000.Такси из аэропорта до Евпатории - 2000,Евпатория-Гурзуф - 4000, Гурзуф-аэропорт - 1650. Питание, развлекаловки, сувениры, лежаки - 24000.Всего 100 000! Очень дорого, конечно".

Турист по имени Сергей за 11 дней в Алуште заплатил 75 тысяч рублей за одного:

"18000 рублей - дорога через Москву (поезд, самолет); 19800 рублей - жилье (1800 за сутки в двухместном номере); 7000 - экскурсии, рыбалка на катере. Питался в обед и вечером в кафе, завтраки в гостевом доме".

Еще один россиянин провел в Крыму две недели. За это время он потратил 65 тысяч рублей на одного:

"Жилье - 30000 рублей. Однушка в Феодосии и номер в Новофедоровке. По неделе там и там. Перелет - 14000 рублей. В прошлом году ездили вдвоем, но на машине. В районе 110 тысяч вышло".

Житель Иркутска Андрей провел на полуострове 21 день вместе с супругой и тремя детьми. Авиабилеты на прямые рейсы туда и обратно обошлись им в 81000 рублей:

"Проживание - 91 000 рублей в арендованных квартирах. Аренда автомобиля - 41 000 рублей плюс 8000 рублей на бензин. Еще потратили на месте примерно 100 000 рублей".

Крым удивил дороговизной и других туристов. Россиянка отдыхала с 12-летним сынов в поселке Гаспра. За 16 дней она заплатила 140 660 рублей: