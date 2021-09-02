Блогер из Санкт-Петербурга Данил Мясников поехал в Сочи, где снял свой новый ролик. На нем он привязал себя к машине и проехался по трассе. "Рамблер" рассказывает, что произошло и как на это отреагировали в соцсетях.

На кадрах видно, что блогер привязал себя тросом к машине, а сверху налепил скотч. Спорткар разгоняется до 180 километров в час по трассе, пока блогер остается привязанным снаружи.

"Это даже небезопасно в машине сидеть, когда ты столько едешь, особенно по мокрому асфальту. Страшно", — поделился блогер впечатлениями от съемки.

Сейчас молодого человека ищут сотрудники полиции.

Часть аудитории блогера не оценила его поступок. Некоторые написали ему, что у него не все в порядке с головой. В социальных сетях парня тоже раскритиковали.