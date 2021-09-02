“Отдыхать в Сочи - не уважать себя”: туристы о таксистах

Сочинцы уверены, что таксисты в курортном городе представляют из себя отдельный культурный пласт. Судя по отзывам туристов, большинство такси в городе вызывает негативные впечатления. Чаще всего они жалуются на обман и нарушение правил дорожного движения. "Рамблер" собрал отзывы путешественников об их опыте использования такси в Сочи.

Чаще всего такси туристы заказывают для дороги от вокзала или аэропорта, поэтому водитель задает нужный настрой на поездку. В некоторых случаях первое впечатление может испортить воспоминания об отдыхе.

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"Прилетели в Сочи на отдых. Жуткое отношение к туристам. Водитель такси нахамил, нажелал гадостей. Я ещё раз сделала вывод--отдыхать в Сочи-не уважать себя! В следующем году к вам не прилетим" (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)

Если говорить более конкретно, то люди часто жалуются на то, что в приложении для заказа такси выставляется одна цена, а сам водитель запрашивает другую. То же самое происходит, если заказывать машину по телефону.

"Стоимость поездки расходится со стоимостью названной водителем!!!! Не приятно и нет желания заказывать машину в этой организации"

"Во время поездки начался дождь. Когда приехали, водитель начал вымогать с нас еще 100р сверху, еле выбрались из машины"

"Мы были очень разочарованы. Мы гости города , прилетели в аэропорт Адлера, вышли на улицу и тут же набежала куча местных таксистов . Стоимость до нашего места по их ценам составила 500 руб.... ехать 15 мин"

Очень часто встречаются отзывы, в которых туристы жалуются на хамство водителей и нарушение правил дорожного движения.

"Несколько раз пользовалась и абсолютно разочаровалась. То приедут не туда, то в машине накурено, летают, как ненормальные, чуть на улице не сбил один из их водителей, орал, матерился, стращал избить битой, а когда вышел из такси, долго смеялись, метр с пять с фуражкой"

"Такси в Сочи – это абсолютно безобразный и непрофессиональный сервис! Согласна с предыдущими комментариями. Машины прокуренные, водители матерятся и заводят с тобой беседу"