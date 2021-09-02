Туристы рассказали, каково ехать в поезде Москва-Владивосток

Поезд из Москвы во Владивосток часто вспоминают туристы, которым тяжело даются железнодорожные путешествия. Минимальное время в пути из столицы во Владивосток составляет шесть дней. В зависимости от типа поезда и остановок до центрального города Приморского края можно ехать и семь дней. "Рамблер" собрал отзывы людей, которые по разным причинам выбрали этот способ передвижения.

Туристы отмечают, что сам поезд не отличается от обычных. Там нет более комфортного расположения или душа в купе. Туалеты, кровати и спальные наборы одинаковые. Душем предлагают воспользоваться на вокзалах во время длительных остановок или в поезде. Он один на весь сотов и записываться на его посещение нужно у начальника поезда, это тоже за дополнительные деньги.

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"Два биотуалета, титан. Холодной питьевой воды нет. Душ на вокзалах, но желающих не наблюдается"

Большинство путешествующих обращают внимание на то, что многие люди, заходящие в поезд, едут не всю дорогу, а только ее часть. Тех, кто берет билеты до Владивостока, — единицы. В основном туда едут железнодорожники, в командировку или просто интересующиеся люди, которые хотят посмотреть Россию "от и до". До пандемии коронавируса этот поезд был популярен у иностранцев. По разным отзывам, до конца в вагонах остается от 5 до 15 человек.

"Надо сказать, что в нашем купе было хорошо - редкие смены людей, в отличие от соседних купе, где чуть ли не каждый день люди менялись. Если бы попутчики менялись часто, наверно, остались бы другие ощущения"

Многие путешественники называют один главный недостаток этого поезда — цены. По данным на сентябрь 2021 года, проезд в плацкарте такого поезда обойдется в 20 тысяч на одного человека туда-обратно. Купе стоит от 22 тысяч, а СВ — 42 тысячи в одну сторону.

Есть и другие недостатки поезда, например, отсутствие нормального выбора еды. По словам путешественников, в билет входит только один прием пищи за все шесть дней, поэтому остается либо вагон-ресторан, либо то, что есть с собой. При этом, в вагоне-ресторане еда "дорогая и не очень вкусная". Однако плацкартный вагон туристы брать не советуют.