Популярные курорты СССР, о которых все забыли

Во времена СССР были курорты на любой вкус: горы, санатории с лечебными водами, романтические дюны Прибалтики и не только. Однако после распада Советского Союза о многих из них забыли, и сейчас туда ездят в основном местные жители. "Рамблер" предлагает вспомнить знаменитые курорты СССР.

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Гагры

Город расположен в 83 километрах от Сухума и в 36 километрах от сочинского аэропорта Адлер. Раньше этот курорт на Черном море называли "советским Монте-Карло". Там отдыхала партийная и культурная элита страны, но при этом можно было приехать и по санаторной путевке.

В 1990-е курорт серьезно пострадал из-за военного конфликта между Грузией и Абхазией, многие гостиницы до сих пор находятся в руинах.

Юрмала

Юрмала недалеко от Риги была любимым местом молодежи, несмотря на холодное Балтийское море. Там было все: от яхт-клубов и шикарных отелей до международных музыкальных фестивалей и спортивных соревнований. Во времена СССР каждое лето туда приезжали до полумиллиона туристов. А самым известным рестораном была "Морская жемчужина".

После распада СССР на курорт приезжали в основном звезды российской эстрады. Также какое-то время там проводились фестивали КВН, Comedy Club и "Аншлага".

Домбай

Небольшой поселок расположен на высоте около 1600 метров. В 1920-х это место полюбили альпинисты за маршруты самой разной сложности и протяженности. А в 1960-х Домбай стал активно развиваться как горнолыжный курорт.