Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Популярные курорты СССР, о которых все забыли

Мария Иглина
52 минуты назад

Во времена СССР были курорты на любой вкус: горы, санатории с лечебными водами, романтические дюны Прибалтики и не только. Однако после распада Советского Союза о многих из них забыли, и сейчас туда ездят в основном местные жители. "Рамблер" предлагает вспомнить знаменитые курорты СССР.

Популярные курорты СССР, о которых все забыли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гагры

Город расположен в 83 километрах от Сухума и в 36 километрах от сочинского аэропорта Адлер. Раньше этот курорт на Черном море называли "советским Монте-Карло". Там отдыхала партийная и культурная элита страны, но при этом можно было приехать и по санаторной путевке.

В 1990-е курорт серьезно пострадал из-за военного конфликта между Грузией и Абхазией, многие гостиницы до сих пор находятся в руинах.

Юрмала

Юрмала недалеко от Риги была любимым местом молодежи, несмотря на холодное Балтийское море. Там было все: от яхт-клубов и шикарных отелей до международных музыкальных фестивалей и спортивных соревнований. Во времена СССР каждое лето туда приезжали до полумиллиона туристов. А самым известным рестораном была "Морская жемчужина".

После распада СССР на курорт приезжали в основном звезды российской эстрады. Также какое-то время там проводились фестивали КВН, Comedy Club и "Аншлага".

Домбай

Небольшой поселок расположен на высоте около 1600 метров. В 1920-х это место полюбили альпинисты за маршруты самой разной сложности и протяженности. А в 1960-х Домбай стал активно развиваться как горнолыжный курорт.

Сейчас в это место приезжают в основном жители Краснодара, Ставрополя и Ростова.

Отдых в России,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители