Местные жители Сочи снова опубликовали в соцсетях видео с туристкой в экстремально открытом купальнике. Авторы видео были возмущены, что девушка в одних купальных трусах делает покупки в городском супермаркете.
"Давайте полюбуёмся "красотой"в супермаркетах Сочи,а то скоро зима...скучать будем всем городом", с сарказмом написал очевидец.
Ролик собрал десятки возмущенных комментариев от местных жителей, туристов и просто любителей отдыха на черноморском побережье России.
"С голой, простите, жопой, можно только на пляже ходить. В остальных местах-это неприемлемо. Например ,очень неприятно, когда заходишь в кафе, а там мужчина голым потным пузом елозит по столам. Или с купальника что то капает-непонятно вода или пот. Считаю, перед походом в места за пределами пляжа все же стоит приводить себя в порядок...";
"Вообще стыд потеряли эти голо***ые. Ходят в чем мать родила, и делают это обыденным.
Почему я должна идя за хлебом наблюдать этот срам...
В моих глазах это шкура, это мясо ходячее без культуры, воспитания и морали...";
"Не каждый готов взирать и принимать это.
Лично я не готова и думаю, что я не одна такая. Можно ведь соблюдать рамки приличия.
Пущай у себя в городе ходят так, ан нет.", — комментируют ситуацию в соцсетях.
При этом некоторые пишут, что это все же нормально для прибрежного города:
"Ну и что в этом такого, я не пойму? Это же курортный город, море рядом. Всё нормально.";
"Когда по набережной шастают девушки в шортах, что жопа вываливается или юбках, которые практически ничего не прикрывают никто не верещит в соц.сетях,а как в купальниках, ВСЁ-КАРАУЛ!! Двойные стандарты, господа хорошие. Поменьше лицемерия и снобизма...";
"Фигура у девочки хорошая. Что не так?".
*Прим.ред.: орфография и пунктуация авторов сохранены.