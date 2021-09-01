"С голой, простите, жопой, можно только на пляже ходить. В остальных местах-это неприемлемо. Например ,очень неприятно, когда заходишь в кафе, а там мужчина голым потным пузом елозит по столам. Или с купальника что то капает-непонятно вода или пот. Считаю, перед походом в места за пределами пляжа все же стоит приводить себя в порядок...";