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«Это мясо ходячее без культуры»: русская туристка возмутила сочинцев

Диана Товсепова
1 час назад

Местные жители Сочи снова опубликовали в соцсетях видео с туристкой в экстремально открытом купальнике. Авторы видео были возмущены, что девушка в одних купальных трусах делает покупки в городском супермаркете.

"Давайте полюбуёмся "красотой"в супермаркетах Сочи,а то скоро зима...скучать будем всем городом", с сарказмом написал очевидец.

Ролик собрал десятки возмущенных комментариев от местных жителей, туристов и просто любителей отдыха на черноморском побережье России.

"С голой, простите, жопой, можно только на пляже ходить. В остальных местах-это неприемлемо. Например ,очень неприятно, когда заходишь в кафе, а там мужчина голым потным пузом елозит по столам. Или с купальника что то капает-непонятно вода или пот. Считаю, перед походом в места за пределами пляжа все же стоит приводить себя в порядок...";

"Вообще стыд потеряли эти голо***ые. Ходят в чем мать родила, и делают это обыденным.

Почему я должна идя за хлебом наблюдать этот срам...

В моих глазах это шкура, это мясо ходячее без культуры, воспитания и морали...";

"Не каждый готов взирать и принимать это.

Лично я не готова и думаю, что я не одна такая. Можно ведь соблюдать рамки приличия.

Пущай у себя в городе ходят так, ан нет.", — комментируют ситуацию в соцсетях.

При этом некоторые пишут, что это все же нормально для прибрежного города:

"Ну и что в этом такого, я не пойму? Это же курортный город, море рядом. Всё нормально.";

"Когда по набережной шастают девушки в шортах, что жопа вываливается или юбках, которые практически ничего не прикрывают никто не верещит в соц.сетях,а как в купальниках, ВСЁ-КАРАУЛ!! Двойные стандарты, господа хорошие. Поменьше лицемерия и снобизма...";

"Фигура у девочки хорошая. Что не так?".

*Прим.ред.: орфография и пунктуация авторов сохранены.

Отдых в России,Видео,
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