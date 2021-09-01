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Туристы в Сочи двое суток ждали круиза, но лайнер так и не поплыл

Диана Товсепова
1 час назад

СМИ сообщили, что пассажиры лайнера "Князь Владимир" в Сочи двое суток просидели на борту в ожидании круиза, но он так и не начался.

Туристы в Сочи сутками ждали круиза, а лайнер не поплыл
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как выяснил "Рамблер", на судне есть девять палуб, рестораны и бары, а путевки обошлись туристам в кругленькую сумму (от 50 до 200 тысяч рублей). Но вот лицензия на выход в море, как оказалось, закончилась еще 14 августа. Туристов, правда, об этом не оповестили. Путешественники просто заселились в каюты и стали ждать.

Два дня представители компании обещали, что скоро придет комиссия. А до тех пор туристам предложили пожить в пришвартованном лайнере и погулять по городу. Однако, на такую альтернативу круизу согласились немногие туристы.

В соцсетях позже рассказали, что с этим судном уже не раз случались скандалы, а репутация у "Князя Владимира" уже давно не самая "белая":

"Ох уж этот Князь Владимир... И горел, и тонул и проверки не проходил. .. И ничем репутацию свою не испортил))) Всё ещё есть желающие на нём поплавать. Оказывается... Бесстрашен русский человек!...";

"Это судно час поплавает, потом полгода на ремонте стоит.";

"Изначально как то не пошло у этого круизного лайнера. Помоему у него больше простоев чем выходов".

А ситуацию эту многие посчитали показательной.

"Вся суть отдыха на нашем побережье... Хотели круиз- а просидели на борту, ехали в Сочи- а оказались в СочАх.";

"В Сочи найдут любой способ как надурить туристов...";

"Развод и наеДалово", — комментировали россияне.

*Прим.ред.: орфография и пунктуация авторов сохранены.

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