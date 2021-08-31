“Пищевой ад”: россияне пожаловались на курортную еду

Сезон отпусков подходит к концу, но туристы не перестают рассказывать о минусах отечественных курортов. На одном из форумов речь зашла о питании в местных кафе Краснодарского края. Оказалось, еда в заведениях полюбилась не всем. "Рамблер" собрал мнения туристов о питании на южном побережье России.

Путешественники говорят о том, что в хороших ресторанах цены на еду слишком завышены, а там, где цены пониже, качество еды оставляет желать лучшего. Кроме того, туристы пожаловались на некачественный сервис со стороны официантов.

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"Сейчас будет пост добра. Пищевой ад, парт 1. Есть это невозможно. Побережье тут прекрасно, но, у меня нет слов , как назвать местное питание. Вобщем и вкратце я перешла на персики и эспрессо", — написала девушка. (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)

Ее поддержали другие туристы, но они не поняли возмущения девушки, ведь о том, что на отечественных курортах плохо с едой известно многим. Эта проблема оказалась довольно распространенной.

"Не секрет, что наши курорты никогда не могли похвастаться шикарным сервисом"

Однако оказалось, что не все путешествующие знали о том, что еда во многих заведениях не только невкусная, но и бывает не самой свежей. Как оказалось, качество тоже оставляет желать лучшего.

"В Сочи были, все окрестности объездили от Поляны до Лазаревской. В Анапу приперлись этим летом.Такого отврати я не видела нигде! Бедные мои дети,животы болели"

Большинство путешественников оказались недовольны завышенными ценами на еду и несоответствие этих цифр качеству. Так, за два вареных яйца на завтраке одна из туристок отдала 160 рублей и возмутилась этому факту. Некоторые люди рассказали, что несколько раз приезжали на отдых в разные места Краснодарского края, но им редко удавалось находить качественную еду за небольшие деньги.