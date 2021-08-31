"Полстраны не потянет": сколько стоит отдых на Красной Поляне

Красная Поляна — место, в котором не побывать уже кажется неприличным. Зимой туда приезжают кататься на лыжах, летом — в горы с палатками. Однако многие россияне считают цены на отдых на курорте неподъемными. Вот что пишут пользователи в социальных сетях:

"Все очень дорого, хотя сервис ценам не соответствует",

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"Рядовые в кредит летают",

"Перелет с Урала под 70тыс на двоих + 36 жилье + питаешься воздухом что ли? еще 10тыс на 10 дней + экскурсии, транспорт еще 10 на двоих. 130 на двоих. Полстраны не потянет!",

"Подавляющее большинство москвичей не потянет",

"Приезжайте, совсем не дорого, в среднем 300-400 долларов в день на одного",

"2 месяца работы потратить на 1 день. Многовато".

"Рамблер" выяснил, сколько в среднем стоит неделя отдыха на Красной Поляне.

Билеты

Согласно данным на сайте Aviasales, билет на рейс из Москвы в Сочи с вылетом 31 августа стоит 1499 рублей. Минимальная стоимость обратного рейса — 2425 рублей. Однако цены варьируются в зависимости от даты полета. От аэропорта в Адлере до Красной Поляны ехать примерно 40 минут. Поездка на такси эконом-класса обойдется отдыхающему примерно в 1400 рублей.

скриншот из приложения такси

Жилье

Аренда квартиры на Красной Поляне стоит в среднем 3500 рублей за сутки. Неделя на курорте обойдется в 24500 рублей. Средняя стоимость номера в трехзвездочных отелях — 2500 рублей без завтрака. Таким образом, за неделю отдыхающий потратит 17500 рублей. Если выбирать отели категориями выше, четыре и пять звезд, здесь цены сильно разнятся — от 5200 рублей за ночь до 25000 рублей и выше (36000 рублей и 175000 рублей за неделю соответственно).

Питание

Что касается питания, если покупать овощи на рынке и готовить самостоятельно, можно уложиться в бюджетную сумму, а если каждый день ходить по ресторанам, затраты, естественно, будут в разы больше. Цены в кафе на Красной Поляне близки к московским. Например, так выглядит прайс в одном из популярных ресторанов:

Пельмени с грибным бульоном — 690 рублей;

Картофельные драники с яйцом и форелью — 620 рублей;

Сырники со сметаной — 350 рублей;

Горячий суп — 530 рублей;

Филе утки — 990 рублей.

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Досуг

Главное, зачем люди едут на Красную Поляну, — это горы. Летом билет на все канатные дороги стоит 1950 рублей. Вот цены, опубликованные на сайте курорта:

скриншот с сайта krasnayapolyanaresort.ru

Стоимость одного пешего похода с частным гидом начинается от 2750 рублей за семь часов в горах плюс дополнительные расходы: на канатную дорогу (1950 рублей), прокат треккинговых палок (570 рублей), билеты в заповедник (300 рублей) и так далее. То есть как минимум 5570 рублей с человека за один день.

"Самое дорогое — подъемники. В Красной Поляне от 800 р. За 3 дня условного безлимита (раз в день все подъемники по 1 разу) на 3 взрослых — 11500 руб. Зиплайн — 2000 р. Качели — 1000 р. Бани — от 3000 р. в час с человека", — рассказала туристка, вернувшаяся из Красной Поляны 30 августа.