Почему в России нет All Inclusive

Туристы утверждают, что российские курорты сильно уступают по сервису в сравнении с зарубежными. Популярным примером стала Турция, где за небольшой бюджет можно с комфортом отдохнуть. Спа, пятиразовое питание, безлимитный бар и отельные пляжи с собственными лежаками постоянно привлекают туристов. В России, по данным АТОР, только 10% мест размещения имеют систему "Все включено".

Что такое All Inclusive

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Единых стандартов для системы "Все включено" не существует. В разных странах и отелях ее трактуют по-разному. В Турции и Египте, например, в эту систему включают не только питание, но и развлечения, а также другие услуги отеля.

В европейских странах "Все включено" касается только питания. Если вы поедете на такой курорт, вам предоставят завтрак, обед и ужин, но, например, не будет безлимитного бара. По сути, это то же самое, что и система "полный пансион".

В Испании и Италии все пляжи муниципальные, поэтому за лежаки и зонты вам придется доплачивать. Если вы не хотите этого делать, то вам придется лежать на полотенце и приносить зонт с собой.

"Каких-то мировых стандартов не существует, это идет от клиента и от менеджмента отеля", — говорил заместитель главы Ростуризма Сергей Корнеев.

Изначально эта система появилась на Ямайке. Тогда под "Все включено" подразумевала бар с безлимитным алкоголем. Позднее система распространилась в других странах. Она стала востребована в экономический кризис. Несмотря на то, что такой отдых не был бюджетным, туристы стали покупать подобные туры ради того, чтобы у них не было дополнительных расходов во время путешествия.

В Турции система "Все включено" распространилась в 80-х годах прошлого века. Наибольшей популярностью она пользовалась среди немцев.

"Все включено" по-русски

В России можно найти отели с системой "Все включено", но этот отдых будет совсем не бюджетным. Многие гостиницы ввели этот формат еще в тот момент, когда он пользовался популярностью на турецких курортах.

Дело в том, что создание системы "Все включено" требует больших вложений со стороны бизнеса, для этого нужна подходящая инфраструктура. При этом эксперты говорят, что это не всегда влияет на стоимость путевок, так как такая система рождает больший спрос.

Сейчас отели с такой системой находятся в санаторных зонах среди озер или леса. На морских курортах такой услуги не найти.