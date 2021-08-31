Что выгоднее: сколько стоит бархатный сезон в Сочи и Крыму

Бархатным сезоном называют один из наиболее благоприятных периодов для отдыха в жарких странах. Считается, что он начинается в начале августа и длится до середины октября, но многие путешественники уверены, что лучшее время для отдыха наступает с 1 сентября, когда многие путешественники уезжают с курортов. На пляжах гораздо меньше туристов, больше места и нет очередей на популярные развлечения. Одними из наиболее востребованных направлений среди туристов в 2021 году являются Сочи и Крым. "Рамблер" сравнивает цены на билеты, отели и условия проживания в этих двух локациях.

В качестве оценки взят семидневный отдых с 5 по 12 сентября, цены указаны за двух человек.

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Сочи (Адлер)

Для сравнения мы решили рассматривать цены в Адлере, который больше подходит для пляжного отдыха.

Самый дешевый перелет Москва-Сочи обойдется вам в 17 484 рубля за двоих. Однако, если вы хотите лететь с багажом и иметь возможность возврата билетов, то за эти услуги вам придется доплатить еще примерно пять тысяч. Кроме того, это — самый бюджетный вариант путешествия, так как вылеты поставлены в не самое удобное время. Туда вы прилетите в восемь вечера, а обратно будете вылетать в пять утра. Таким образом, потеряете два дня отдыха.

Вылеты в более удобное время обойдутся дороже. За такие билеты с багажом, но без возврата придется заплатить 26 552 рубля за двоих. Зато вам будет удобно заселяться и выделяться из отеля.

Если говорить о поезде, то самые дешевые билеты в плацкартный вагон обойдутся вам в 6 416 рублей на двоих в одну сторону. Купе будет стоить в два раза дороже — 12 232 рубля, тоже в одну сторону. Таким образом, поездка туда-обратно в купейном вагоне сравнима с перелетом. Сэкономить получится только в том случае, если в захотите ехать в плацкарте.

Далее рассмотрим цены на отели и гостевые дома. Цены на апартаменты и гостевые дома варьируются от 30 до 60 тысяч на двоих человек за неделю пребывания. Ве они расположены в шаговой доступности от Имеретинской набережной. Апартаменты чуть дальше от моря уже существенно снижают цены. Можно найти гостевые дома, которые будут стоить и 15-18 тысяч рублей.

Если рассматривать отели на набережной, в том числе пятизвездочные и с питанием, то цены в бархатный сезон не перестают удивлять. Самые низкие цены на Имеретинской набережной начинаются от 70 тысяч рублей за неделю. Если вы рассматриваете сетевые отели с именем, то будьте готовы заплатить больше 150 тысяч рублей.

Крым (Ялта)

Ялта является одним из самых популярных курортных городов Крыма, поэтому сравним цены здесь.

В Крыму есть только один аэропорт, расположенный в Симферополе. Поэтому цены будут указаны за перелет из Москвы в этот город.

Самые бюджетные билеты с багажом обойдутся вам в 20 853 рубля за двоих. Однако это не самое удобное время для перелета. Если выбирать более комфортное, то оно обойдется почти в два раза дороже: в 38 055 рублей. За багаж и возможность возврата билетов тут придется доплачивать около семи тысяч рублей.

В Симферополь на поезде возможно попасть с пересадками, но это будет стоить столько же, а иногда и дороже, чем прямой поезд из Москвы. Билет в одну сторону на "Таврию" обойдется в 6 716 рублей на человека в купе в одну сторону. Плацкартный вагон будет стоить дешевле на две тысячи. Таким образом за билеты туда-обратно на двоих вы заплатите 26 864 рубля, а за плацкарт — 17 636 рублей. Плацкарт дешевле самолета, но время в пути составит один день и 11 часов. Так что либо вы жертвуете временем, либо деньгами. Также вариант поезда подойдет тем, кто категорически боится летать на самолете.

Цены в Ялте в районе набережной имени Ленина сильно варьируются. В этом курортном городе гораздо меньше гостевых домов, чем в Сочи, но все-таки они есть. За семь дней на двоих взрослых цены начинаются с 50-60 тысяч рублей. Чуть дальше от моря можно найти варианты за 20 и 30 тысяч.

Отели на берегу обойдутся гораздо дороже. Цены за семь дней начинаются от 91 тысячи и достигают 130-170 тысяч.

Таким образом, самый бюджетный отдых в Адлере обойдется вам примерно в 50 тысяч за двоих. Это — минимальная цена за гостевой дом в центральной части города и перелет без багажа. Цены за отдых классом выше будут зависеть от ваших предпочтений, пожеланий и бюджета.