В соцсетях опубликовали видеоролик, на котором запечатлены потоки автомобилей, выезжающих из Сочи. В комментариях пишут, что наконец начался отток туристов из города.

"Сочи в этом году превратился в ковидный муравейник. К первому сентября хоть надеемся разъедутся...", — пишут местные жители в Сети.

Администрация города к настоящему моменту уже подвела итоги сезона. Так, с начала года Сочи принял более 5 миллионов отдыхающих. Средняя загрузка санаториев и отелей составила порядка 80%. При этом, около 70% туристов прибывают в Сочи уже с прививкой от COVID-19.