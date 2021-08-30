В соцсетях опубликовали видеоролик, на котором запечатлены потоки автомобилей, выезжающих из Сочи. В комментариях пишут, что наконец начался отток туристов из города.
Однако уменьшение количества отдыхающих на курорте местных жителей не расстроило.
"Спасибо за видео!! Аж глаз радуется...наконец-то по домам отправились!!!!";
"Класс!!! Хоть пробок не будет!!!";
"Уже невозможно в городе жить. Ждем, когда рассосется";
"Сочи в этом году превратился в ковидный муравейник. К первому сентября хоть надеемся разъедутся...", — пишут местные жители в Сети.
Администрация города к настоящему моменту уже подвела итоги сезона. Так, с начала года Сочи принял более 5 миллионов отдыхающих. Средняя загрузка санаториев и отелей составила порядка 80%. При этом, около 70% туристов прибывают в Сочи уже с прививкой от COVID-19.
"С начала года курорт принял более 5 миллионов туристов. Предприятия санаторно-курортного комплекса полностью адаптировались к условиям антиковидных мер. Благодаря слаженной работе всех городских структур и ответственному отношению гостей высокий туристический сезон в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений прошел успешно, с должным уровнем комфорта и безопасности для отдыхающих и горожан", — отметил глава города Алексей Копайгородский.
*Прим.ред.: орфография и пунктуация авторов сохранены.