Лучшие места для рыбалки в Подмосковье

Рыбалка — уникальное хобби, в котором азарт сочетается с наслаждением природой. «Рамблер» собрал четыре места, которые порадуют хорошим клевом.

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Отличительная черта водоема, где стоит забросить удочку — это присутствие лягушек, насекомых, диких уток, озерных чаек и других птиц. Если акватория не подает никаких видимых признаков жизни, то не стоит тратить свое время, разворачивая снасти.

Река Пахра

Легендарное место для всех подмосковных рыболовов. Опытные рыбаки советуют новичкам попытать счастья несколько раз на разных участках реки. Излюбленные точки мастеров — Зеленовский омут, Новленская плотина, берега вдоль Подольска и место впадения Пахры в Москву-реку. Здесь хорошо клюет ерш, голавль, жерех и полосатый разбойник — окунь.

Канал имени Москвы

Здесь можно поймать окуня, ерша, леща, плотву, а те рыбаки, которые готовы рискнуть и углубиться в труднопроходимые места, могут вытащить крупных сомов и судаков. Так как вода быстро сносит легкий груз, стоит использовать свинцовые грузики от 80 г и выше. Удобнее всего здесь чувствуют себя владельцы фидеров.

Истринское водохранилище

Популярное место среди московских рыбаков из-за сравнительной близости к столице. Здесь в изобилии водятся плотва, щука, окунь, уклейка, лещ, судак. Рыболовы предпочитают берега деревень Дьяково и Пятницы. В районе Лечищево собираются любители щуки и леща.

Черное озеро