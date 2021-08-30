Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Лучшие места для рыбалки в Подмосковье

Кристина Уколова
1 час назад

Рыбалка — уникальное хобби, в котором азарт сочетается с наслаждением природой. «Рамблер» собрал четыре места, которые порадуют хорошим клевом.

Лучшие места для рыбалки в Подмосковье
Фото: PixabayPixabay

Отличительная черта водоема, где стоит забросить удочку — это присутствие лягушек, насекомых, диких уток, озерных чаек и других птиц. Если акватория не подает никаких видимых признаков жизни, то не стоит тратить свое время, разворачивая снасти.

Река Пахра

Легендарное место для всех подмосковных рыболовов. Опытные рыбаки советуют новичкам попытать счастья несколько раз на разных участках реки. Излюбленные точки мастеров — Зеленовский омут, Новленская плотина, берега вдоль Подольска и место впадения Пахры в Москву-реку. Здесь хорошо клюет ерш, голавль, жерех и полосатый разбойник — окунь.

Канал имени Москвы

Здесь можно поймать окуня, ерша, леща, плотву, а те рыбаки, которые готовы рискнуть и углубиться в труднопроходимые места, могут вытащить крупных сомов и судаков. Так как вода быстро сносит легкий груз, стоит использовать свинцовые грузики от 80 г и выше. Удобнее всего здесь чувствуют себя владельцы фидеров.

Истринское водохранилище

Популярное место среди московских рыбаков из-за сравнительной близости к столице. Здесь в изобилии водятся плотва, щука, окунь, уклейка, лещ, судак. Рыболовы предпочитают берега деревень Дьяково и Пятницы. В районе Лечищево собираются любители щуки и леща.

Черное озеро

Из-за торфа вода здесь приобрела характерный темный цвет. Рыбаки приезжают сюда ради ротана, карася и карпа. Впрочем, здесь также можно выудить леща, линя, щуку и белого амура. Но озеро понравится не только любителям рыбной ловли, здесь прекрасные хвойные леса и отличное место для семейного отдыха.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители