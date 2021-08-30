Четыре тайны Московского Кремля

Московский Кремль считается одной из визитных карточек столицы. Его историю, кажется, знает каждый школьник. Но, возможно, это не совсем так. О том, какие тайны хранит этот архитектурный ансамбль, читайте в материале “Рамблера”.
Тот Кремль, который сейчас известен всему миру был построен в XV веке. Но до этого ансамбля на том же месте стояло другое сооружение, созданное еще в XII веке. Однако те укрепления были разрушены во время нашествия монголо-татар. Затем при Иване Калите появились деревянные башни Кремля, и лишь во времена Дмитрия Донского были построены белокаменные башни, которые и стали первым Кремлем. Второй Кремль был построен уже на основе первого по приказу Ивана III.
Иван III нанял для работы над Кремлем нескольких архитекторов из Италии. И ни один из них не вернулся на родину. Обратно итальянцев не отпустили: опасались утечки информации о схеме Кремля и системе подземелий, которые разрабатывали и создавали архитекторы. Свою жизнь им пришлось провести вдали от Италии, оставшись в Москве.
Московский Кремль по окончании строительства был красного цвета. Но царь Федор Алексеевич в XVII веке решил, что белый цвет постройке пойдет гораздо больше. Кремль по приказу царя был выбелен и оставался светлым довольно долгое время. Лишь после окончания Великой Отечественной войны по приказу Сталина Кремль вновь начали выкрашивать в красный цвет.
На сегодняшний день стены Кремля венчают двадцать башен. Но их количество до того, как стать постоянным, много раз менялось. Одни разрушались, на их месте возводились новые. Кстати, две башни Кремля до сих пор не имеют названия, их величают Первая и Вторая Безымянная башни.