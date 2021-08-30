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Четыре тайны Московского Кремля

Мария Кимакович
1 час назад

Московский Кремль считается одной из визитных карточек столицы. Его историю, кажется, знает каждый школьник. Но, возможно, это не совсем так. О том, какие тайны хранит этот архитектурный ансамбль, читайте в материале “Рамблера”.

Четыре тайны Московского Кремля
Фото: DepositphotosDepositphotos

Кремль не был первым

Тот Кремль, который сейчас известен всему миру был построен в XV веке. Но до этого ансамбля на том же месте стояло другое сооружение, созданное еще в XII веке. Однако те укрепления были разрушены во время нашествия монголо-татар. Затем при Иване Калите появились деревянные башни Кремля, и лишь во времена Дмитрия Донского были построены белокаменные башни, которые и стали первым Кремлем. Второй Кремль был построен уже на основе первого по приказу Ивана III.

Итальянские архитекторы

Иван III нанял для работы над Кремлем нескольких архитекторов из Италии. И ни один из них не вернулся на родину. Обратно итальянцев не отпустили: опасались утечки информации о схеме Кремля и системе подземелий, которые разрабатывали и создавали архитекторы. Свою жизнь им пришлось провести вдали от Италии, оставшись в Москве.

Изменчивость цвета

Московский Кремль по окончании строительства был красного цвета. Но царь Федор Алексеевич в XVII веке решил, что белый цвет постройке пойдет гораздо больше. Кремль по приказу царя был выбелен и оставался светлым довольно долгое время. Лишь после окончания Великой Отечественной войны по приказу Сталина Кремль вновь начали выкрашивать в красный цвет.

Количество башен

На сегодняшний день стены Кремля венчают двадцать башен. Но их количество до того, как стать постоянным, много раз менялось. Одни разрушались, на их месте возводились новые. Кстати, две башни Кремля до сих пор не имеют названия, их величают Первая и Вторая Безымянная башни.

Отдых в России,Иван Калита,Дмитрий Донской,
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