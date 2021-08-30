Четыре тайны Московского Кремля

Московский Кремль считается одной из визитных карточек столицы. Его историю, кажется, знает каждый школьник. Но, возможно, это не совсем так. О том, какие тайны хранит этот архитектурный ансамбль, читайте в материале “Рамблера”.

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Кремль не был первым

Тот Кремль, который сейчас известен всему миру был построен в XV веке. Но до этого ансамбля на том же месте стояло другое сооружение, созданное еще в XII веке. Однако те укрепления были разрушены во время нашествия монголо-татар. Затем при Иване Калите появились деревянные башни Кремля, и лишь во времена Дмитрия Донского были построены белокаменные башни, которые и стали первым Кремлем. Второй Кремль был построен уже на основе первого по приказу Ивана III.

Итальянские архитекторы

Иван III нанял для работы над Кремлем нескольких архитекторов из Италии. И ни один из них не вернулся на родину. Обратно итальянцев не отпустили: опасались утечки информации о схеме Кремля и системе подземелий, которые разрабатывали и создавали архитекторы. Свою жизнь им пришлось провести вдали от Италии, оставшись в Москве.

Изменчивость цвета

Московский Кремль по окончании строительства был красного цвета. Но царь Федор Алексеевич в XVII веке решил, что белый цвет постройке пойдет гораздо больше. Кремль по приказу царя был выбелен и оставался светлым довольно долгое время. Лишь после окончания Великой Отечественной войны по приказу Сталина Кремль вновь начали выкрашивать в красный цвет.

Количество башен