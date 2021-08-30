Список: лучшие пляжи Крыма

Согласно официальной статистике, в Крыму насчитывается около 600 пляжей. И это без учета множества бухт и лагун, о которых мало кому известно. В рейтинги попадают ежегодно разные пляжные зоны полуострова. “Рамблер” выбрал пять самых удивительных по чистоте и красоте пляжей Крыма.

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Яшмовый пляж

Этот пляж, расположившийся в 15 километрах от Севастополя у подножия одной из скал мыса Фиолент, безусловно, является одним из самых красивых крымских пляжей. Здесь очень чистая вода удивительного изумрудного оттенка, а в прибрежной гальке часто встречаются полудрагоценные камешки яшмы.

Генеральские пляжи под Керчью

Второе название череды этих диких пляжей “Побережье тысячи бухт”. Широкие песчаные пляжи, занимающие территорию почти 30 километров, отделены друг от друга скальными выступами. Пейзажи здесь просто невероятны по своей красоте. Не уступает и море: вход в воду пологий и удобный, вода чистая и прогревается очень быстро.

Коса Беляус

Негласное название этого места, расположившегося неподалеку от поселка Знаменское, Крымские Мальдивы. Вода здесь удивительного бирюзового оттенка, а песок практически белый (по сути, это и не песок вовсе, а мелкая ракушечная крошка). Этот пляж давно облюбовали дайверы и серфингисты, а также поклонники тихого спокойного отдыха.

Дикие пляжи мыса Тарханкут

Говорят, что вода на этих пляжах самая чистая на всем полуострове. Она настолько прозрачна, что с обычной маской можно видеть, что происходит на глубине 6-8 метров. Неудивительно, что к мысу Тарханкут регулярно стягиваются дайверы и любители подводного плавания. Также отдых здесь понравится тем, кто хочет по-настоящему оторваться от цивилизации и побыть наедине с природой.

Затерянный мир на мысе Айя