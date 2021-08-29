Где снимали "Семнадцать мгновений весны"

С 11 по 24 августа 1973 года на советских экранах впервые показали телесериал о жизни и работе нелегального разведчика Максима Исаева. Режиссер Татьяна Лиознова тщательно отбирала места и фактуру для кадра: съемки велись в Москве, Риге, Грузии и ГДР. «Рамблер» рассказывает о трех московских точках, где снимали телесериал.

Фото: Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны» Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

Парк усадьбы «Архангельское-Тюриково»

Остановка «Улица Генерала Артемьева», метро «Алтуфьево»

Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

В самой первой сцене Штирлиц прогуливается по весеннему лесу и смотрит на улетающих вдаль птиц. Метафорическую сцену снимали в Северо-Восточном административном округе Москвы, недалеко от Дмитровского шоссе. Из-за связи с фильмом местные жители называют парк рядом с усадьбой «Баварским лесом».

Рижский вокзал

Рижская пл., д.1

Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

Вокзал, с которого Плейшнер уезжает в Берн, а Кэти — в Париж (причем также из Берна), снимался на территории Рижского вокзала в Москве. Съемочной группе пришлось заменить все вывески на немецкие.

Особняк Соловьева

Малый Ржевский пер., д. 6

Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»