Где снимали "Семнадцать мгновений весны"

С 11 по 24 августа 1973 года на советских экранах впервые показали телесериал о жизни и работе нелегального разведчика Максима Исаева. Режиссер Татьяна Лиознова тщательно отбирала места и фактуру для кадра: съемки велись в Москве, Риге, Грузии и ГДР. «Рамблер» рассказывает о трех московских точках, где снимали телесериал.
Остановка «Улица Генерала Артемьева», метро «Алтуфьево»
В самой первой сцене Штирлиц прогуливается по весеннему лесу и смотрит на улетающих вдаль птиц. Метафорическую сцену снимали в Северо-Восточном административном округе Москвы, недалеко от Дмитровского шоссе. Из-за связи с фильмом местные жители называют парк рядом с усадьбой «Баварским лесом».
Рижская пл., д.1
Вокзал, с которого Плейшнер уезжает в Берн, а Кэти — в Париж (причем также из Берна), снимался на территории Рижского вокзала в Москве. Съемочной группе пришлось заменить все вывески на немецкие.
Малый Ржевский пер., д. 6
На пересечении Хлебного и Малого Ржевского переулков находится дом архитектора Сергея Соловьева, а сюжету фильма — конспиративная квартира, где держали радистку Кэт. Фасад и сегодня можно узнать по горизонтальному барельефу льва и почтовому ящику в виде летучей мыши. Интересно, что это здание называют прототипом дома Маргариты из романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.