Что посмотреть в Казани за один день

Если вы оказались в Казани проездом, за день возможно посмотреть самые красивые и примечательные места (хоть и в спешке, потому что Казань прекрасна). "Рамблер" составил маршрут, по которому можно посмотреть столицу Татарстана за день.

Казанский метрополитен

Спуститься в подземку стоит, чтобы посмотреть на убранство и декор станций «Проспект Победы», «Кремлевская», «Площадь Тукая» на Центральной линии. Проезд по жетону — 30 рублей.

Театр кукол «Экият»

Театр выглядит как замок диснеевской принцессы: белые стены, широкие колонны, башенки с золотыми вершинами. В театре идут как классические детские спектакли, так и постановки на основе татарского фольклора и на татарском языке.

Татарская деревня «Туган Авылым»

В комплексе, стилизованном под традиционное поселение, можно побывать внутри избы, попариться в бане, попробовать традиционные татарские, узбекские и русские блюда. А главное — сделать фото рядом с огромным памятником эчпочмаку.

Казанский кремль

Официальная резиденция Президента Республики Татарстан и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вход круглосуточный и бесплатный.

Мечеть «Кул-Шариф»

Визитная карточка Татарстана, главная соборная джума-мечеть города. Внутри могут поместиться полторы тысячи человек, а на площади перед ней — еще десять тысяч. Вход в мечеть бесплатный, вход в музей мечети — до 100 рублей в зависимости от типа билета.

Набережная озера Кабан

На пешеходных улицах по вечерам самая разнообразная публика — от гуляющих под ручку пенсионеров до отчаянных скейтбордистов. На набережной работают фонтаны, можно кормить птиц, покататься на катамаране.

Музей «Татар Бистэсэ»

Исторический район старого города с традиционной архитектурой. Из достопримечательностей — первая в Казани мечеть, построенная по личному разрешению Екатерины II.

Улица Баумана