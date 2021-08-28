Три российских города, где все еще очень тепло

Если вы не успели искупаться в море и полежать на солнышке летом, ловите последний шанс: в сентябре на юге России все еще тепло. "Рамблер" выбрал три направления для отдыха в бархатный сезон.
Средняя температура в сентябре: 23°
Билет от Москвы на (15-22 сентября): 5266 руб.
Время в пути: 2 часа 15 минут
Курорты Ставропольского края открыты для туристов вплоть до конца сентября. Путешественники прилетают в основном на лечение: попить минеральной воды из бювета и покупаться в лечебных грязях. Однако стоит выделить хотя бы день на экскурсии по историческим местам: осенью на Северном Кавказе невероятно красиво.
Средняя температура в сентябре: 24°
Билет от Москвы (15-22 сентября): 6980 руб.
Время в пути: 2 часа 30 минут
Бархатный сезон в Крыму в чем-то даже лучше летнего: нет толп туристов, жары и зноя, цены в отелях падают. При этом море все еще теплое, а купаться можно вплоть до октября.
Средняя температура в сентябре: 22°
Билет от Москвы до Ростова-на-Дону (15-22 сентября): 4959 руб.
Время в пути: 1 час 55 минут
До Таганрогского залива надо ехать 66 км из Ростова-на-Дону. Тем, кто не побоялся расстояния, открывается природа во всей красе: большая часть города отдана под парки, которые превращаются сентябре в оранжево-золотое чудо. И да, в Азовском море купаться приятно даже осенью.