Куда едут охотники за привидениями в Сочи

Обычные туристы приезжают в Сочи ради солнца и моря, а любители таинственных историй обязательно заглядывают в руины замка полковника Квитко. Впрочем, у этого места несколько названий, как и легенд, связанных с ним. «Рамблер» собрал самые интересные из них.

Фото: @owlysl @owlysl

Полковник Андрей Квитко был участником и Русско-турецкой (1877-1876 гг) и Русско-японской войны, а после отставки много путешествовал вместе с женой Верой Дмитриевной, увлекался автогонками и издавал мемуары. Ради жены он и возвел дачу в стиле итальянской вилы — замок у подножия Малого Ахуна с башенками и зубчатыми стенами среди пышных пальм и туй. Отсюда открывался захватывающий вид на Черное море.

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В 1917 году Квитко со своей женой эмигрировали из страны, которую уже охватывало безумие Гражданской войны. Так появилась первая легенда — о ценностях, спрятанных полковником где-то в замке перед своим бегством. Кладоискатели действительно периодически наведывались сюда, но сокровища так и не были найдены.

С Гражданской войной связано еще одно предание. Однажды в покинутом замке скрывались четыре белых офицера, которых окружили красноармейцы. Им предложили сдаться, но они решили сражаться до конца. В неравном бою они пали, а их тела закопали в парке усадьбы. С тех пор считается, что их призраки периодически гуляют в месте своего последнего упокоения. После этих событий замок стали называть «Красный штурм». Позже такое название получит и санаторий, разместившийся в бывшей даче полковника Квитко. Этот период истории замка также не обошелся без зловещей легенды.

@owlysl

Дело в том, что санаторий посещали не обычные туристы, а сотрудники ГПУ (потом НКВД). Во время буйной вечеринки чекисты напились и надругались над девочкой-подростком, мать которой работала в санатории. Позже девочку убили, а отчаявшаяся мать отомстила одному из виновников и повесилась в парке. С тех пор к привидениям белых офицеров присоединились призраки девочки, женщины и убитого чекиста.

Во время войны здесь располагался госпиталь, а после он стал санаторием для детей и в таком качестве дожил до распада СССР. Странная ирония судьбы, если учесть, что с 1922 по 1924 годы в замке временно размещалась детская трудовая колония.

В лихие девяностые замок постепенно обветшал и превратился в развалины, впрочем довольно живописные. Теперь его иногда называют просто домом с привидениями. Кстати, среди местных ходит также байка о том, что замок хотела купить Алла Пугачева, но отказалась из-за мрачной атмосферы. Чувствительные люди утверждают, что здесь и впрямь не по себе даже в солнечный день, а ночью и вовсе опасно оставаться.