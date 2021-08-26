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"Со слабым ЖКТ на наших югах делать нечего": россияне рассказали про ротавирус в Крыму

Мира Маркина
3 часа назад

В разгар летнего сезона на черноморских курортах России увеличивается число звонков в скорую помощь. В большинстве случаев медики ставят туристам диагноз "ротавирусная инфекция". Среди ее симптомов - повышение температуры, боли в животе, тошнота, рвота, жидкий стул. "Рамблер" делится историям россиян, заболевших на отдыхе в Крыму.

"Со слабым ЖКТ на наших югах делать нечего"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Со слабым ЖКТ на наших югах делать нечего", — пишут на эту тему туристы в социальных сетях.

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По их мнению, причина высокой заболеваемости на курорте — грязная вода в море. Глотать ее, кстати, по советам врачей, ни в коем случае не стоит.

"Отдыхали в поселке Заозерное 10 дней, и почти все 10 дней (начиная со второго дня) у всей семьи были проблемы в животами. При это кушали только дома, что сами готовили, и мыли хорошо, в море младший не купался (ему было хуже всего), гулять и то особо никуда не ходили. Под конец уже умывались и почти все мыли кипяченной водой или покупали только бутилированную. Как мне кажется, проблема все таки в воде, потому что очень много отдыхающих и система очистки не особо вселяет надежду. Там везде стройка и виделиm, как в строящихся новых отелях не заморачиваются со стоками",

"Всей семьей заболели ротовирусом. Мужа и дочь 16 лет страшно рвало всю ночь. День лежим с высокой температурой 39. Сходила в аптеку. Сразу однозначно сказали. На отдыхе третий день",

— рассказали путешественники на одном из туристических форумов.

Местные жители рекомендуют не купаться как минимум два дня после дождя. Реки приносят все в море, и высокий риск подхватить ротавирус.

Кроме того, часто туристы жалуются на антисанитарию в отелях:

"Огромный поток, где-то не промоют, не докипятят. Люди постоянно болеют, номера толком не убираются, не дезинфицируются. Одни выехали, проболев и пролежав в постелях, другие заехали туда же. Плюс коридоры, лифты и тд. Там ротавирус живет давно и везде. Отель с этим явлением вообще не борется. Не заболеют только люди с сильным иммунитетом. В аптеке средств нужных почти нет, мне приносили из города".

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