"Со слабым ЖКТ на наших югах делать нечего"

"Отдыхали в поселке Заозерное 10 дней, и почти все 10 дней (начиная со второго дня) у всей семьи были проблемы в животами. При это кушали только дома, что сами готовили, и мыли хорошо, в море младший не купался (ему было хуже всего), гулять и то особо никуда не ходили. Под конец уже умывались и почти все мыли кипяченной водой или покупали только бутилированную. Как мне кажется, проблема все таки в воде, потому что очень много отдыхающих и система очистки не особо вселяет надежду. Там везде стройка и виделиm, как в строящихся новых отелях не заморачиваются со стоками",